Entramos la casa de Nacho Elizalde: loft estilo neoyorquino, gran entrada de luz y cocina discreta

Ignacio Elizalde, más conocido como Nacho Elizalde, es uno de los influencers con mayor convocatoria en las redes sociales. A diario, el productor comparte con sus seguidores los distintos proyectos en los que trabaja, además de mostrar momentos de su vida cotidiana fuera del ámbito laboral. En esta oportunidad, abrió las puertas de su hogar y realizó un house tour en el que reveló todos los detalles de su loft de estilo neoyorquino.

Así es la casa de Nacho Elizalde

Este fin de semana, Nacho Elizalde prendió la cámara de su celular y se dispuso a mostrar por primera vez todas las instalaciones del departamento estilo neoyorkino. “Un poco de lo que fue mi loft”, escribió al pie del reel que compartió en sus redes sociales, tanto en Instagram, TikTok como en su canal de YouTube. En este sentido, él mismo habló de las ventajas y las desventajas de su casa.

Nacho Elizalde | Instagram

Para comenzar, realizó un paneo general de los principales ambientes del loft. En las imágenes se aprecia un amplio espacio integrado que reúne el living y el comedor, con una escalera de hierro de estilo industrial, un imponente ventanal de piso a techo y una pared con revestimiento efecto ladrillo donde se encuentra instalada la televisión.

Para preservar su privacidad y controlar el ingreso de luz natural, colocó cortinas black out en los distintos paneles que conforman el ventanal, las cuales puede abrir o cerrar mediante un sistema de tiras. Asimismo, debajo de la escalera se destaca el sector del living, ambientado con una alfombra de peluchito en tono claro sobre un piso de parquet de madera. El espacio se completa con un sofá color beige con almohadones, una mesa ratona de vidrio con estructura metálica y una mesita auxiliar ubicada contra la pared principal, justo debajo del televisor "tipo cuadro".

El loft de Nacho Elizalde | Instagram

En otro de los paneos, el comunicador mostró la cocina, ubicada en uno de los rincones de su departamento, frente al gran ventanal. El ambiente está delimitado por una barra desayunadora de mármol que tiene incorporada la bacha del lavaplatos y presenta una distribución en forma de "L". Las alacenas combinan estantes tipo box abiertos con módulos de puertas de vidrio esmerilado, lo que aporta un estilo moderno e industrial. Además, se destacan los electrodomésticos de acero inoxidable, que acompañan la estética del espacio. Entre ellos, una heladera, la cocina, una freidora y un microondas.

Sin embargo, el propio Nacho fue crítico con ese espacio. "La cocina es lo peor que tiene esta casa. Una cocina común y corriente", comentó, al señalar que, a diferencia del resto del loft, ese sector no cuenta con un diseño tan llamativo. En paralelo, resaltó que le gusta coleccionar tazas que desplegó estratégicamente en uno de los estantes aportando color y ternura.

El toilette mantiene una estética sobria y funcional. Se destaca un amplio espejo que ocupa toda la pared y cuenta con iluminación incorporada mediante una lámpara estilo tortuga. A un costado, un cuadro con una ilustración de estilo caricaturesco aporta un toque de color, mientras que la mesada, revestida con pequeños azulejos de cerámica en tonos celestes, completa la decoración del ambiente.

El loft de Nacho Elizalde | Instagram

Los muebles funcionales ideales para un espacio acogedor

Teniendo en cuenta que se trata de un loft con espacios reducidos, Nacho Elizalde optó por muebles funcionales que se integran a la ambientación en madera de tonos naturales. En uno de los sectores del comedor, por ejemplo, ubicó un mueble recibidor de madera en color marrón claro, cuyas puertas ocultan el lavarropas y permiten mantener una estética ordenada y uniforme. Además, sobre los estantes añadió un potus colgante, aportando un guiño natural, y elementos de uso diario que le permiten mantener organizadas sus cosas.

También cuenta con un balcón repleto de plantas y macetas, que aporta un toque de naturaleza al espacio. Allí dispuso una pequeña mesa circular junto a un par de sillas metálicas, creando un rincón ideal para desayunar, tomar un café o disfrutar del aire libre, con vista al “edificio de las estrellas donde viven muchos influencers”.

Al subir la escalera se accede a un entrepiso dividido en dos sectores. Por un lado, se encuentra el vestidor, donde guarda su colección de zapatillas de ediciones limitadas en muebles empotrados con estantes tipo box. El espacio también cuenta con un gran espejo, un sector de perchas y diversos estantes repletos de ropa. Del otro lado se ubican el dormitorio y el baño principal. Este último incluye la ducha y se destaca por su revestimiento en tonos azules, que le aporta un aire vibrante y casi psicodélico. Los pequeños azulejos continúan la misma estética que el toilette de la planta baja, logrando una decoración armónica en toda la vivienda.

A punto de mudarse, Nacho Elizalde abrió las puertas de su hogar para mostrar cada uno de sus ambientes. Durante el recorrido, compartió las particularidades que hacen único a su loft estilo neoyorkino y reveló algunos de los rincones más llamativos de la vivienda, que combina un marcado estilo industrial con detalles modernos, funcionales y cargados de identidad propia.