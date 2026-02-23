Valentina Cervantes y Enzo Fernández tuvieron una romántica escapada a la nieve: lujo, amor y reflexión

Luego de su breve estadía en Argentina para realizar las grabaciones finales de MarterChef Celebrity (Telefe), Valentina Cervantes regresó a Europa para encontrarse con su pareja, Enzo Fernández. Sin embargo, lejos de volver a la dinámica familiar, los tortolitos decidieron realizar un viaje relámpago a la nieve solos los dos. Las románticas postales fueron difundidas en redes sociales y despertaron los suspiros de los cibernautas.

Las mejores fotos de las minivacaciones de Valentina Cervantes y Enzo Fernández

Valentina Cervantes y Enzo Fernández se conocieron en Mar del Tuyú cuando ambos eran adolescentes. Desde ese entonces, juntos conformaron un amor que atravesó diversos obstáculos, incluso, una separación de por medio. No obstante, su amor fue más fuerte y juntos volvieron a reencontrase desde otro lugar.

Vacaciones románticas de Valentina Cervantes y Enzo Fernández | Instagram

En una reciente entrevista que brindó la influencer para Infobae, contó que este distanciamiento hizo replantearse situaciones de pareja. Es por este motivo que, tras el escaso tiempo que tienen para el romanticismo -debido a la dinámica de un hogar con hijos chiquitos y las constantes concentraciones del futbolista-, decidieron priorizar su tiempo juntos realizando un viaje relámpago a la nieve sin sus pequeños hijos Olivia y Benjamín.

Este fin de semana, la joven de 25 años publicó un carrusel de imágenes en su cuenta personal de Instagram donde desplegó las postales más significativas de su viaje bajo cero. Pese a que no anunció cuál fue el destino que eligieron para pasar un tiempo a solas, se pudo observar que el romanticismo fue el eje transversal de la estadía.

Vacaciones románticas de Valentina Cervantes y Enzo Fernández | Instagram

Amor, lujo y risas

Valentina Cervantes y Enzo Fernández eligieron un complejo de lujosas cabañas, rodeados de cerros montañosos y un imponente manto blanco generado por la nieve. Ambos pasearon tomados de la mano por el lugar y posaron sonrientes frente a cámara. Valu, vistió un conjunto total black compuesto por una campera de cuero y una calza abrigada apta para protegerse de las adversidades climáticas. Además, sumó unos anteojos de sol, reforzando su estética fashionista. Por su parte, el deportista, acompañó el look con una combinación matchy a la cual sumó también una campera de cuero y un gorro abrigado en color gris, respetando la gama cromática.

Vacaciones románticas de Valentina Cervantes y Enzo Fernández | Instagram

En otra de las instantáneas, se los observó en una velada llena de amor, Con la mesa de madera rústica decorada con pétalos de rosas rojas, velas para atenuar la luminosidad del ambiente y una vajilla que se combinó entre copas de vino y vasos para agua, los tortolitos dejaron ver su veta más íntima. No obstante, también hubo lugar para las risas.

En un clip que capturó la modelo, se lo ve a Enzo estallado de risa, señalando que no sólo los une el cariño, sino también la diversión. En otro de los registros que se viralizó en la web, se lo puede ver a Fernández sumamente concentrado transcribiendo en su cuaderno un versículo de la biblia. Para ellos, no sólo se trató de un paseo lleno de lujos y muestras de afecto, sino también que se abrió paso para la reflexión y la conexión con la espiritualidad. "Estás muy concentrado. Vine a molestarte", exclamó ella mientras él estaba atento a la prosa.

Para finalizar, Valentina Cervantes compartió fotografías del paisaje que ve desde el cuarto del hotel donde las amplias aberturas dejaban apreciar el paisaje de ensueños, integrando la vista de las montañas como parte del ambiente. De esta manera, su viaje exprés por la nieve junto a Enzo Fernández fue uno de los momentos más comentados de las redes sociales. Sus seguidores resaltaron este gesto como una muestra de amor para que la llama de la pasión se mantenga encendida.

NB