Valu Cervantes mostró a sus hijos, Olivia y Benjamín, cantando cumbia y cautivó a sus seguidores

En redes sociales, Valu Cervantes capturó el momento en que sus pequeños, Olivia y Benjamín, entonaban una clásica cumbia argentina con entusiasmo y naturalidad. La influencer, que siempre ha sido muy cercana a su comunidad digital, aprovechó la oportunidad para mostrar un aspecto más cercano y cotidiano de su vida familiar. La publicación rápidamente se viralizó, confirmando que Valu Cervantes continúa siendo una figura muy querida por su autenticidad y por el cariño que demuestra hacia sus hijos.

Valu Cervantes y el tierno video de sus hijos

Valu Cervantes, reconocida por su carisma y cercanía en las redes sociales, no dudó en compartir momentos especiales con sus hijos, Olivia y Benjamín, quienes son el centro de su vida. La influencer se ha destacado por mantener una relación cercana y natural con sus seguidores, quienes siempre están atentos a sus publicaciones y a las etapas de crecimiento de los pequeños.

Valu Cervantes y su hija Olivia//Intagram

En su reciente historia, la esposa de Enzo Fernández mostró cómo Olivia y Benjamín cantan cumbia, un género musical muy popular en la Argentina y que forma parte de la cultura musical de su familia. La imagen de la madre disfrutando del talento de sus hijos refleja una faceta más íntima de su vida, alejada de la vorágine mediática que suele rodear a personalidades públicas. La alegría en los rostros de los niños y la sonrisa de Valu Cervantes transmiten un mensaje de unión familiar y felicidad auténtica, valores que la influencer siempre ha promovido en sus plataformas digitales.

La importancia de la familia en la día a día de Valu Cervantes

Desde que Valu Cervantes se convirtió en madre, su vida ha girado en torno al amor y la protección de sus hijos, Olivia y Benjamín. La influencer siempre ha hablado abiertamente sobre los sacrificios y alegrías que implica criar a una familia, especialmente en un contexto mediático donde su pareja, Enzo Fernández, ha alcanzado reconocimiento internacional como futbolista.

Valu Cervantes y Enzo Fernández//Instagram

A pesar de sus compromisos y la exposición pública, la influencer mantiene intactos los valores familiares, y en sus publicaciones suele mostrar cómo los pequeños disfrutan del tiempo en casa, cantando y compartiendo momentos de alegría. La reciente historia en Instagram donde Olivia y Benjamín cantan cumbia es solo una muestra más de cómo Valu Cervantes prioriza la sencillez y la unión en su día a día.

Para la influencer, estos momentos representan la verdadera felicidad: ver a sus hijos crecer, aprender y disfrutar de la música que tanto les gusta. La publicación también refleja el amor que Valu Cervantes siente por su familia.