Así es la nueva casa de Valu Cervantes y Enzo Fernández: “A él le gusta mudarse para renovar energías"

Valu Cervantes mostró por primera vez cómo es su vida junto a Enzo Fernández en Londres y el resultado no pasó desapercibido. La influencer participó de una edición especial de Por el mundo con Marley, donde abrió las puertas de la nueva casa que comparte con el futbolista del Chelsea y sus hijos, y reveló detalles desconocidos de su rutina diaria en el exterior.

Enzo Fernández y Valu Cervantes

Durante el recorrido, Valu Cervantes dejó en claro que, más allá del confort y los lujos, la vida en Inglaterra también implica constantes adaptaciones. Entre anécdotas familiares, confesiones íntimas y escenas cotidianas, la pareja mostró una faceta alejada del glamour y mucho más cercana, atravesada por mudanzas frecuentes y costumbres muy distintas a las argentinas.

La razón del cambio constante de propiedad

La mansión en la que viven actualmente refleja comodidad y amplitud, pero no necesariamente estabilidad a largo plazo. Según contó Valu Cervantes, Enzo Fernández tiene una particular inclinación por cambiar de hogar con frecuencia, algo poco común incluso para quienes viven en el exterior: “Nos vivimos mudando porque a Enzo le gusta mucho cambiar de casa”, reveló, dejando entrever una dinámica familiar marcada por el movimiento constante.

Lejos de incomodarla, Valu Cervantes explicó que esa necesidad de cambio forma parte de la personalidad del futbolista y está asociada a una búsqueda emocional. La idea de “renovar energías” aparece como motor de estas decisiones, aun cuando implique volver a adaptarse a un nuevo espacio. Incluso se permitió bromear sobre algunas contradicciones del lugar: “Tenemos pileta, pero no sé a quién se le ocurre en Inglaterra hacer una pileta afuera. Aunque sea climatizada, te morís de frío”.

El choque cultural y la crianza de sus hijos lejos de la Argentina

Más allá de la casa, uno de los grandes desafíos fue adaptarse a la vida cotidiana en Londres. Valu Cervantes recordó que una de las primeras dificultades fue manejar con el volante del lado contrario. Con humor, resumió esa experiencia inicial: “Ya me acostumbré. Ya rompí la primera rueda”.

Enzo Fernández y Valu Cervantes junto a sus hijos

También habló de las diferencias culturales en la organización diaria y, especialmente, en la crianza de sus hijos. “Acá, por los cumpleaños de nenes, te mandan la invitación dos meses antes”, contó Valu Cervantes, marcando el contraste con las costumbres argentinas.