Mirtha Legrand, Teté Coustarot, Mónica Ayos y Verónica Varano fueron algunas de las importantes figuras del espectáculo que asistieron al estreno de Las Hijas en el teatro Maipo. La obra, que tiene a Adrián Suar debutando como director teatral, se encuentra protagonizada por Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa.

De Mirtha Legrand y Teté Coustarot a Mónica Ayos y Verónica Varano: los famosos que brillaron en el estreno de la nueva obra de Adrián Suar

Anoche se vivió una verdadera fiesta con la función de prensa de Las Hijas, la nueva obra teatral que dirige Adrián Suar y tiene a Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa como protagonistas en el teatro Maipo. La sala se llenó de celebridades, colegas y amigos que acompañaron con aplausos y emoción a esta comedia emotiva.

Entre ellas, la presencia estelar de Mirtha Legrand, que llegó acompañada de sus asistentes y fue recibida por Suar y Pablo Codevila. La diva lució un look fiel a su estilo glamoroso: conjunto en tonos dorados, compuesto por un saco de corte clásico con botones forrados y una falda a la rodilla con bordados florales en tonos oro y cobre. El estilismo de la conductora de 98 años se completó con un pañuelo de seda al cuello en color champagne, que le aportó un aire distinguido y delicado, un collar y aros discretos.

Mirtha Legrand junto a Adrián Suar y Pablo Codevila

Teté Coustarot también dijo presente con un atuendo sofisticado con toques modernos. La locutora pasó la alfombra roja con un saco en tono dorado con botones, un suéter negro de cuello alto y pantalón negro recto ligeramente acampanado. Como calzado, optó por unos zapatos dorados que aportaron un guiño actual y descontracturado, en sintonía con la chaqueta.

Teté Coustarot

Mónica Ayos asistió junto a su esposo, Diego Olivera, y se llevó todas las miradas. La pareja de actores se encuentra vacacionando en el país ya que vive en México y aprovechó para disfrutar de una salida al teatro. Ambos eligieron looks total black. Ella llevó un conjunto de tres piezas: chaleco, blazer y pantalón negro. Él, por su parte, escogió una campera negra, una remera y un denim oscuro. A sus outfits casuales le agregaron zapatillas para mayor comodidad.

Mónica Ayos y Diego Olivera

Verónica Varano llegó de la mano de su pareja Gustavo Bermúdez, quien es íntimo amigo de Adrián Suar. La actriz deslumbró con su belleza y vestimenta, ideal para este tipo de eventos. Se trata de un conjunto sastrero negro de blazer y pantalón con líneas blancas verticales, que combinó con una blusa al tono con escote en V. Acompañó su propuesta con un clutch mediano de textura croco y un beauty look súper natural.

Gustavo Bermúdez y Verónica Varano

Gustavo Bermúdez en cambio se inclinó por prendas más urbanas y descontracturas: campera de cuero con textura, remera básica negra, pantalón de jean con efecto degastado y zapatos aterciopelados en tonalidad azul. Otros de los artistas que asistieron a la función de prensa de Las Hijas fueron Elena Roger y su pareja Mariano Torre, y Benjamín Amadeo.

Elena Roger y Mariano Torre

Las hijas cuenta con el debut como director de Adrián Suar. Esta comedia sensible y emotiva que narra el reto al que se enfrentan tres hermanas, interpretadas por Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa: una madre con alzheimer. Esta nueva obra explora las contradicciones humanas, los vínculos familiares y la lucha por encontrar un equilibrio entre el amor, el deber y la aceptación de lo irreversible.

Benjamín Amadeo

De esta manera, los famosos que brillaron en el estreno de la nueva obra de Adrián Suar van desde Mirtha Legrand y Teté Coustarot a Mónica Ayos y Verónica Varano. Todas ellas se llevaron todas las miradas en la alfombra roja, destacándose con sus looks y presencia.