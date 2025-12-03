Así es la casa de Mónica Ayos y Diego Olivera: fachada retro, art deco y vistas a la bahía

Mónica Ayos y Diego Olivera eligieron un hogar en Miami que combina fachada retro, detalles art deco y un entorno privilegiado frente a la bahía. Cada espacio refleja una estética pensada para integrarse con el paisaje, con ambientes abiertos que potencian la amplitud y la conexión con el exterior.

La increíble casa de Miami donde viven Mónica Ayos y Diego Olivera

Mónica Ayos y Diego Olivera muestran cómo la fachada retro y el estilo art deco se fusionan en su casa con vistas a la bahía, creando un ambiente donde la arquitectura y el diseño se complementan de manera natural. La distribución interior favorece la circulación y la integración de cada espacio, mientras que los detalles decorativos aportan un estilismo único.

Mónica Ayos y Diego Olivera

La pareja de actores construyó una vida marcada por la actuación, los viajes y la conexión con distintos públicos en América Latina. En paralelo a sus carreras, ambos se instalaron en México, pero pasan mucho tiempo en su propiedad de la costa de Florida. La residencia se convirtió en reflejo de su estilo personal y su búsqueda de equilibrio.

La primera impresión al llegar a la casa de Mónica Ayos y Diego Olivera es la fachada retro con detalles que evocan el espíritu de mediados del siglo XX. El diseño exterior se integra con el entorno urbano de South Beach, pero mantiene un aire distintivo que la diferencia de otras construcciones de la zona.

Mónica Ayos y Diego Olivera

Uno de los mayores atractivos de la propiedad son las vistas a la bahía. Los ventanales de piso a techo permiten que el paisaje se integre con la vida cotidiana. A su vez, la terraza, equipada con mobiliario funcional y elegante, es el lugar ideal para disfrutar de la brisa marina y compartir encuentros.

El sello art deco de la casa de Miami de Mónica Ayos y Diego Olivera

Al ingresar a la residencia, el art deco se hace presente en cada detalle. Los muebles minimalistas conviven con piezas de diseño que remiten a la elegancia de los años 30 y 40. Las líneas curvas, los acabados metálicos y los colores neutros se combinan para crear un ambiente elegante que mantenga un aire acogedor.

Mónica Ayos

El living de Mónica Ayos y Diego Olivera es uno de los puntos centrales de la casa, donde pasaron gran parte del mundial de Qatar en familia. Allí, los sofás de diseño contemporáneo se complementan con mesas de vidrio y detalles en dorado que refuerzan la estética art deco. Las lámparas, cuidadosamente seleccionadas, aportan un toque escultural que convierte la iluminación en parte del diseño.

Más allá de la estética, la propiedad está diseñada para acompañar la rutina de la pareja. La cocina, moderna y funcional, combina electrodomésticos de última generación con detalles de diseño que mantienen la coherencia visual. El dormitorio principal destaca por su amplitud y por la presencia de ventanales que permiten disfrutar de las vistas en todo momento.

Mónica Ayos y Diego Olivera

Mónica Ayos y Diego Olivera consolidaron en su casa de Miami una propuesta que une fachada retro, detalles art deco y vistas a la bahía. La combinación de estilos y la integración con el entorno convierten a la propiedad en un espacio donde el estilismo se lleva toda la atención. Cada ambiente refleja una planificación pensada para la vida cotidiana, con una estética que se mantiene desde el exterior hasta los interiores.

VDV