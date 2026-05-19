Así está hoy Ángelo, el nieto de Luis Alberto Spinetta: modelo, músico y con un parecido impactante

El apellido Spinetta es un emblema indiscutido de vanguardia, poesía y sensibilidad dentro de la cultura argentina. Hoy en día, las nuevas generaciones de la familia continúan expandiendo su horizonte creativo con una impronta propia, fresca y renovada. En este escenario emerge con fuerza la figura de un joven que concita todas las miradas de los críticos, tanto por su indudable talento multifacético como por una fisonomía que evoca de inmediato los años más gloriosos del rock nacional.

Se trata de Angelo Mutti, nieto de Luis Alberto Spinetta, quien supo construir un camino donde confluyen el modelaje, la actuación y música. Con una presencia magnética que remite de forma instantánea a sus raíces, el hijo de Cata Spinetta y Nahuel Mutti consolida su espacio, demostrando cómo el arte corre con fuerza por sus venas.

Angelo Mutti Spinetta

Quién es el joven Ángelo Mutti y sus profundas raíces artísticas

Para entender su faceta artística, es fundamental repasar su historia personal y su genealogía, la cual está profundamente marcada por la excelencia en múltiples disciplinas. Ángelo Mutti Spinetta nació el 23 de noviembre de 2000, siendo el hijo mayor del matrimonio entre el actor Nahuel Mutti y la artista visual, DJ y música Catarina Spinetta. Esta unión de talentos lo posicionó, desde su nacimiento, en un entorno donde la libertad creativa, la exploración conceptual y la expresión estética libre fueron siempre la norma cotidiana y no la excepción.

El parecido de Angelo Mutti y su abuelo

El joven creció bajo la influencia directa de una familia comprometida con la cultura popular y absorbió desde muy pequeño las herramientas necesarias para manifestarse a través de diferentes plataformas. A través de los años, supo transitar con notable madurez el desafío de portar apellidos de enorme peso en el ámbito local, transformando esa herencia en un motor de autenticidad que hoy rinde sus frutos en el ámbito público.

Angelo Mutti en su faceta de modelo

El presente laboral de Ángelo Mutti entre las pasarelas y el estudio

En la actualidad, la versatilidad define por completo la rutina laboral del nieto de Luis Alberto Spinetta, quien se consolida fuertemente en el competitivo universo de la moda de alta gama. Ángelo Mutti se destaca como un modelo de marcas de diseño independiente y firmas de lujo internacional, gracias a una fisonomía particular y un estilo urbano que amalgama la elegancia clásica con el desenfado contemporáneo.

Angelo Mutti

Las producciones fotográficas y las pasarelas locales evidencian su notable capacidad para transmitir conceptos visuales complejos, vistiendo prendas estructuradas, abrigos imponentes y accesorios vanguardistas.

Más allá de su innegable éxito frente a las cámaras fotográficas, su verdadera pulsión interna se encuentra en el desarrollo de su carrera musical. Junto a su hermano Benicio forma parte de Flu Os - banda que nació en 2019 y en 2024 lanzó su primer disco, Punto J. Allí experimenta con texturas sonoras modernas, composiciones líricas propias y arreglos sofisticados, construyendo una identidad musical que dialoga con las tendencias actuales pero manteniendo una alta exigencia lírica en cada pieza.

El lazo invisible de Ángelo Mutti y el impactante reflejo de su abuelo

Uno de los aspectos que más conmueve y sorprende a todos es el parecido físico y gestual que mantiene con el legendario Luis Alberto Spinetta. Al observar las últimas campañas publicitarias y las imágenes del joven en las redes, resulta imposible no trazar un paralelismo directo con la icónica estética del recordado "Flaco".

Rebeldía y elegancia

Este fuerte vínculo estético que exhibe Ángelo Mutti va mucho más allá de una simple coincidencia genética superficial. Se percibe con claridad en su postura corporal, en la delicadeza de sus movimientos cotidianos y en la forma en que aborda sus procesos creativos una sensibilidad que remite directamente a la esencia de su abuelo. Los fanáticos del prócer del rock local encuentran en este joven un hermoso destello de nostalgia, pero también una certeza de continuidad.