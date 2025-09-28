Donna, la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman, cumplió 8 años y la actriz sorprendió a sus seguidores con las fotos del festejo. Es que muchos fanáticos no podían creer cuánto había crecido la nena y no tardaron en elogiar a la familia en los comentarios.

Así está hoy Donna, la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman

A través de su cuenta de Instagram, Gabriela Sari compartió varias postales del cumpleaños, que tuvo como temática principal la película Lilo & Stitch. Con una ambientación repleta de colores, decoración hawaiana y la presencia de su personaje favorito, Donna disfrutó de un día inolvidable en compañía de sus amigos y familiares. Tanto la actriz como el periodista se mostraron felices de acompañar a su hija en esta fecha tan especial.

Gabriela Sari y Donna

En las imágenes se la puede ver a la pequeña sonriente, posando junto a sus padres y disfrutando de la torta de cumpleaños que fue uno de los grandes atractivos de la jornada. “Que rápido pasa todo. Disfrutar y estar presentes es lo único que tenemos de verdad”, escribió la artista junto a las fotos, que rápidamente se llenaron de mensajes de cariño de colegas y seguidores.

Gabriela Sari y Donna

Lo que más llamó la atención fue lo mucho que había crecido Donna. Aunque Gabriela Sari suele compartir momentos de su hija en redes sociales, el contraste con las fotos de cuando era bebé sorprendió a todos. “¡Está enorme!”, “Es increíble cómo creció” y “Qué hermosa familia” fueron algunos de los mensajes más repetidos.

Foto Instagram @gabrielsolisfilms

De perfil bajo y siempre muy unidos, Gabriela Sari y Rulo Schijman disfrutan de la crianza de su hija lejos de los escándalos. Sin embargo, cada vez que aparece en sus cuentas de Instagram, Donna logra captar toda la atención. Y esta vez no fue la excepción: con su cumpleaños número 8, la pequeña volvió a enamorar a los seguidores de sus padres.