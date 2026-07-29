Así está hoy Elisa Mayorga, la hija de Carola Del Bianco y Paquito Mayorga

Carola Del Bianco brilló como una de las modelos más icónicas de la Argentina durante la década de los años 90, y mantiene su vigencia como influencia de la moda en redes sociales, gracias a su extensa trayectoria. Sin embargo, en el pico de su carrera, eligió construir una vida fuera de las cámaras, junto a su compañero de vida, Francisco Paquito Mayorga. Ambos decidieron radicarse en la tranquilidad de la Patagonia argentina, específicamente en Villa La Angostura, y, en ese entorno natural, formaron una sólida familia con cuatro hijos. Entre ellos destaca Elisa Mayorga, su segunda hija y de mayor bajo perfil.

La joven creció rodeada de lagos, montañas y un perfil muy reservado. Con el paso de los años, empezó a dar sus primeros pasos públicos, capturando las miradas de la prensa tras acompañar a la exmodelo en algunos desfiles de moda, y siguiendo con la pasión que existe en su familia. Su madre suele ser quien comparte imágenes de sus viajes familiares, dejando en evidencia la gran complicidad que comparten juntas. A sus 16 años, despierta el interés del público por el increíble parecido físico con la modelo.

Carola Del Bianco, Elisa Mayorga

La historia de amor de Carola Del Bianco y Paquito Mayorga: la familia que construyeron juntos

La historia de amor entre Carola Del Bianco y Francisco Paquito Mayorga tiene como final una hermosa familia que se mantiene unida en todos los proyectos y en la vida pública que los persigue. Sin embargo, los comienzos se remontan a mediados de la década de los años 90, específicamente, en el flechazo inicial que ocurrió en el año 1994. La deslumbrante modelo top daba sus primeros pasos firmes en las pasarelas argentinas, mientras que él era un apasionado corredor automovilístico, hijo del entonces funcionario público nacional Paco Mayorga.

El romance comenzó de una manera completamente natural y descontracturada, sin grandes presiones ni mandatos culturales preestablecidos. Al principio, ninguno de los dos proyectaba formar una numerosa dinastía familiar, sino simplemente disfrutar de su mutua compañía. Tras un par de años de comenzar su noviazgo, sellaron su amor de forma definitiva a fines de 1999, cuando tomaron la valiente decisión de darle un giro radical a su rutina pública y mediática en Buenos Aires.

Optaron por alejarse del caótico ritmo Aires para mudarse juntos a la bella e imponente Patagonia argentina, donde sembraron los principios de su familia. Se instalaron en un entorno rústico en Villa La Angostura, una zona maravillosa rodeada de bosques autóctonos y lagos cristalinos, marcando el hito más grande de su amor, ya que la pareja decidió nunca se casarse formalmente.

Carola Del Bianco y Paquito Mayorga, y sus hijos

Durante los primeros quince años de convivencia en el sur, disfrutaron de una vida en pareja plenamente solitaria y focalizada en sus propios proyectos individuales. Sin embargo, el destino les deparaba una hermosa sorpresa que transformaría su hogar por completo. En el 2007, la primogénita del clan, Maia Mayorga, nació y trajo una inmensa felicidad a la casa. Dos años más tarde, en el 2009, llegó al mundo Elisa Mayorga, aportando mayor calidez al hogar. En el año 2014, nació la simpática y tercera hija mujer de la casa, Isabel Mayorga. Finalmente, la búsqueda familiar se completó con la ansiada llegada del único varón, Francisco Paquín Mayorga, quien nació en junio del año 2016 y selló el clan.

En el presente, la familia lleva un estilo de vida sumamente saludable, equilibrado y en contacto directo con la pura naturaleza patagónica. Conducen sus días con un marcado perfil bajo, resguardados del constante asedio periodístico y dividiendo sus meses entre la Patagonia, Buenos Aires y reconfortantes viajes turísticos al exterior. Carola suele abocarse a la huerta orgánica, la cocina casera y la crianza activa de sus chicos. De esta manera, demuestran de forma cotidiana que el afecto sincero y la unión verdadera se construyen con elecciones conscientes a cada momento.

Carola Del Bianco, Elisa Mayorga

Así está hoy Elisa Mayorga, la hija del medio de Carola Del Bianco y Paquito Mayorga

Elisa Mayorga nació en el 2009 y se convirtió en la segunda heredera del clan de Carola del Bianco y Paquito Mayorga. En el 2026, la adolescente cumplirá en diciembre los 17 años, y se destaca por mantener una vida sumamente tranquila y poco mediática en el sur del país . Criada en Villa La Angostura, su infancia transcurrió lejos del ruido de Buenos Aires, bajo el amparo de la exuberante vegetación, la calma patagónica, y la crianza de sus padres.

Signada por el afecto incondicional, el compañerismo y la complicidad en cada viaje que realizan, Elisa creó una unión que se puede evidenciar en las postales que la modelo comparte sobre su familia. Al igual que sus hermanos, heredó los llamativos rasgos físicos de su madre, incluyendo su característica cabellera rubia y ojos claros. Esto generó constantes comentarios de asombro por parte del público y los portales informativos sobre el gran parecido familiar.

Sin embargo, y siempre manteniendo el fuerte vínculo, en las mismas fotos y publicaciones también se ven las marcadas diferencias con sus hermanos. Su hermana mayor, Maia Mayorga, eligió dar sus primeros pasos firmes en el modelaje profesional y posar para producciones de indumentaria. Por el contrario, Elisa opta por un mantener cierta distancia de la exposición. Sus hermanos menores, Isabel y Francisco, pasan sus jornadas cooperando activamente en las tareas domésticas y en el cuidado de la huerta orgánica familiar, siendo protagonistas de varias publicaciones

El marcado bajo perfil es, sin dudas, el rasgo de personalidad que más la distingue de otros jóvenes de su generación. Según Minuto Neuquén , Elisa prefiere resguardar estrictamente el acceso a su vida privada. Es por eso que su cuenta de Instagram permanece en privado, y sigue a poco más de 300 personas. De igual manera, no suele aparecer de manera habitual en las postales y fotografías de su madre. En las últimas publicaciones, se lució en un evento de Rapsodia, que podía considerarse casi una reunión familiar, por el cercano trato con Sol Acuña y Josefina Helguera, y en algunos desfiles como el de Heidi Clair en Barrio Parque. Además, disfrutó de unas vacaciones madre e hijas, a comienzos del 2026, mostrando lo mucho que creció en los últimos años.

Carola Del Bianco, Elisa Mayorga

El presente de Elisa Mayorga, la hija de Carola Del Bianco y Paquito Mayorga, refleja a la perfección la identidad propia regida por la autenticidad y el marcado bajo perfil que ella logró consolidar, a pesar de la importancia mediática de sus padres. Aunque el innegable parecido físico con Carola Del Bianco la convierte de forma inevitable en el centro de atención de la prensa, ella elige caminar con absoluta cautela y madurez, llevándose los aplausos en algunos seguidores.

A.E