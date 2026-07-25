Así está hoy Bautista, el hijo de Rodrigo Noya, a sus 9 años

Desde que se enteró de que iba a ser papá, Rodrigo Noya se mostró feliz y emocionado ante la llegada de su hijo. Desde su nacimiento hasta la actualidad, el actor compartió en distintas oportunidades el crecimiento de Bautista y mostró no solo sus evidentes cambios físicos y el indudable parecido entre ambos, sino también distintos aspectos de su personalidad y la manera en que fue construyendo su vínculo con su nueva pareja, tras su separación de Sofía Sorrenti.

Bautista, el hijo de Rodrigo Noya cumplió 9 años

A través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, Rodrigo Noya compartió las primeras imágenes del festejo de cumpleaños de Bautista, su hijo de 9 años. En las postales, se pudo ver al niño disfrutando de una celebración doble. Por un lado, festejó su cumpleaños en un salón de eventos infantiles, rodeado de familiares y amigos que le cantaron a viva voz el tradicional “Feliz cumpleaños”.

Bautista, el hijo de Rodrigo Noya junto a su papá y Luisina Rotelli | Instagram

En esa ocasión, la temática elegida fue mundialista. Vestido con la camiseta azul alternativa de la Selección argentina, el niño sopló las velitas frente a una original torta con forma de camiseta de fútbol que tenía el tamaño de su torso, que llevaba el número 9 y el nombre de Julián Álvarez. Al momento de las fotos, Bautista se mostró sonriente junto a su papá y la actual pareja del actor, la diseñadora de indumentaria Luisina Rotelli.

Cumpleaños de Bautista, el hijo de Rodrigo Noya | Instagram

La mesa dulce estuvo decorada con grandes carameleras repletas de golosinas, que aportaron color al candy bar. También hubo bolsas de pochoclos y lápices con llaveros que tenían la figura de Lionel Messi, presentes elaborados para quienes hayan acercado a compartir un momento tan único como especial con Bauti.

En otras de las imágenes, se pudo ver al niño soplando las velitas sobre una porción cuadrada de torta. En esa oportunidad, Bautista asistió junto a su papá y su novia al bodegón del Club Atlético Independiente, institución de la que son fanáticos. Allí, se fotografió junto a un trofeo en miniatura de la Copa Libertadores y también posó junto a una réplica del trofeo original, que se encontraba exhibida detrás de una estructura vidriada.

Cumpleaños de Bautista, el hijo de Rodrigo Noya | Instagram

“Un día hermoso. Un cumpleaños más y van 9, parece mentira. Me encanta verte feliz. Te amo”, escribió al píe de estas fotos en la que dan cuenta del vínculo que construyó con el nene y todo el cariño que le tiene.

Bautista, el hijo de Rodrigo Noya junto a su papá y Luisina Rotelli | Instagram

Rodrigo Noya y su hijo Bautista, ¿dos gotas de agua?

Más allá del evidente parecido físico, hay rasgos en la personalidad en Bautista que lo asemeja a Rodrigo Noya. En reiteradas oportunidades, el artista contó que muchas personas suelen encontrar un gran parecido entre el pequeño y él cuando era chico, especialmente por su personalidad extrovertida, despierta y sociable. Sin embargo, aclaró que hay un rasgo que atribuye particularmente a su signo del zodíaco: “Al ser de Leo es muy posesivo. Eso es algo propio, que no tiene que ver con la herencia. El signo le marca la personalidad”, explicó.

Luisina Rotelli y Bautista, el hijo de Rodrigo Noya | Instagram

Bautista mantiene una relación muy cercana con su papá. Cada vez que sus compromisos laborales se lo permiten, Rodrigo aprovecha para disfrutar de momentos junto a él y suele compartirlos con sus seguidores a través de las redes sociales. Incluso, cómo logró conformar una familia ensamblada desde que está de novio con Luisina Rotelli.

Bautista mantiene una relación muy cercana con su padre. Cada vez que sus compromisos laborales se lo permiten, Rodrigo Noya aprovecha para disfrutar de momentos junto a su hijo y suele compartir algunos de esos instantes con sus seguidores a través de las redes sociales. En distintas oportunidades, se refirió a su hijo como su “mejor compañero” y destacó el vínculo que mantienen con una contundente frase: “Siempre juntos”.

Ya sea durante sus viajes a Carlos Paz, en una visita a Disney, en sus presentaciones teatrales o durante unas vacaciones en familia, Rodrigo Noya deja en claro el profundo vínculo que mantiene con su hijo Bautista. En cada una de esas experiencias, el actor se muestra cercano, compañero y cómplice, compartiendo con el niño distintos momentos de su vida diaria. Ambos dejan ver una relación marcada por el cariño y la presencia constante de un padre que disfruta acompañar a su hijo en cada etapa de su crecimiento.