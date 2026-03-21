Olvidá el rojo clásico: Emilia Attias impacta con el look color borgoña que es tendencia absoluta

La moda es un ciclo constante de reinvención, y si hay alguien que sabe leer el termómetro de las tendencias antes que nadie, es Emilia Attias. En su última aparición, la actriz y referente de estilo dejó de lado los tonos estridentes para abrazar una paleta mucho más profunda, sofisticada y, sobre todo, magnética. Con un blazer oversize en tono borgoña —o "cherry red" profundo—, no solo dio una lección de elegancia, sino que decretó el fin del reinado del rojo carmín tradicional.

El ascenso del borgoña: ¿De dónde viene esta tendencia que conquistó a las IT girls?

Aunque el rojo siempre ha sido el color del poder por excelencia, este 2026 nos propone un giro hacia la introspección y el lujo silencioso. El borgoña, ese matiz que navega entre el guinda, el vino y el marrón profundo, tiene sus raíces en las pasarelas de Milán y París, donde firmas de la talla de Gucci y Bottega Veneta lo rescataron del olvido.

Esta transición del rojo brillante al borgoña responde a una búsqueda de versatilidad. Mientras que el rojo clásico puede resultar demasiado invasivo para ciertos eventos, el borgoña ofrece la misma autoridad visual pero con una pátina de misterio. Es un color que evoca madurez, pero que en manos de figuras como Emilia Attias, se traduce en pura sensualidad moderna.

Emilia Attias

Psicológicamente, el borgoña es un tono que transmite confianza y estabilidad. En un contexto donde la moda busca refugio en lo duradero y lo clásico, este color se presenta como una opción segura pero con carácter. No es un color que grita, es un color que se hace notar por su densidad. Al usarlo, se proyecta una imagen de control y sofisticación que el rojo brillante, a veces más lúdico e infantil, no logra alcanzar.

Cómo llevar el look de Emilia Attias: El secreto del blazer-vestido

El impacto visual del look de Emilia Attias radica en la estructura. No eligió una prenda cualquiera, sino un blazer sastrero de hombros marcados usado como pieza única (la tendencia no pants que sigue vigente). Este contraste entre la rigidez de la sastrería y la sensualidad de las piernas descubiertas crea un equilibrio perfecto que es tendencia absoluta.

Si querés replicar el éxito de Attias, tomá nota de estos puntos clave: La actriz apostó por un estilismo donde el color es el protagonista absoluto. No necesitó estampados ni accesorios disruptivos.

El borgoña luce mejor en telas con cuerpo, como la lana fría, el cuero o el terciopelo, ya que permiten que la luz juegue con la profundidad del tono. Además, Emilia completó el look con labios en la misma gama, una técnica que eleva el impacto visual y armoniza el rostro con el outfit.

Emilia Attias

¿Por qué el borgoña es el nuevo neutro?

La gran ventaja de este tono es su capacidad para combinar con casi todo. Funciona de maravilla con el gris topo, el azul marino e incluso con el denim para un look de día. Sin embargo, como bien demostró Emilia Attias en esta fiesta privada, cuando se usa en un look total, el resultado es sencillamente imbatible.

Olvidate de las reglas viejas, el rojo clásico ha pasado a un segundo plano. Este año, el protagonismo es para los tonos tierra y vinosos. Emilia Attias ya dio el primer paso, y el veredicto es unánime: el borgoña es la inversión inteligente de la temporada.

AM