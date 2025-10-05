Así está hoy Thiago, el hijo de Nazarena Vélez y Fabián Rodríguez

La vida de Nazarena Vélez estuvo marcada a fuego por la tragedia que sacudió su vida: el suicidio de Fabián Rodríguez en 2014. Sin embargo, fruto de su amor con el empresario nació Thiago, el tercer hijo de la panelista y actriz. A once años de ese lamentable suceso, la modelo pudo reconstruir su vida rodeada de sus seres queridos y con el orgullo de ser una madre a todo terreno. Tal es así que mostró cómo se encuentra hoy Titi quien acaba de cumplir 15 años.

Así está Thiago, el hijo de Nazarena Vélez y Fabián Rodríguez

Para Nazarena Vélez sus tres hijos -y ahora su nieto Salvador- son los pilares fundamentales de su vida. Cada acción que realiza gira en torno al bienestar de ellos. Pese a las adversidades que se le fueron presentando durante los últimos años, la panelista de LAM (América TV) demostró tener un gran poder de resiliencia que la hizo reversionarse para sacar adelante a su familia. En este marco, uno de los momentos cruciales fue cuando quedó viuda tras el suicidio de Fabián Rodríguez en 2014.

Hoy, Titi, como lo llaman sus seres queridos desde que era un niño, cuenta con una adolescencia llena de amor y ternura gracias a la presencia de su madre, de sus hermanos Bárbara y Gonzalo, y de la pareja de la famosa, Santiago Caamaño. Es así que, a través de su cuenta personal de Instagram, compartió los momentos más significativos del festejo del cumpleaños del más chico del clan Vélez. Como es la costumbre de la productora teatral, compartir los momentos en familia son una constante en la famosa red social de la camarita, por lo que la nueva vuelta al soy del benjamín del clan Vélez, no fue la excepción.

Nazarena compartió un carrusel lleno de imágenes de diferentes videos y fotografías del pequeño junto a los integrantes de su familia. “Mi bebé cumplió 15. Titi, sos uno de los grandes motores de mi vida. Me diste tanta fuerza y tantos motivos para luchar. Amoroso, dulce y educado. Estoy orgullosa del hombre increíble en el que te estás convirtiendo. Te amo hijito, juntos siempre”, sostuvo emocionada la actriz.

En cada una de las postales, se puede ver el asombroso parecido físico con su madre luciendo el mismo tono de cabello y el mismo color de ojos. Además, en cada post se muestra muy compinche y cariñoso con ella, dejando en claro la unión inquebrantable que hay entre ellos. Cabe destacar que es la debilidad de su hermana mayor, quien suele pronunciar su cariño en las redes: "Videollamada con el bebé antes de sus 15", dijo recientemente la influencer.

Después de esta sentida publicación de Nazarena, la caja de comentarios se llenó de halagos y buenos augurios para ambos. Por su parte, Thiago mantiene una activa presencia en la web 2.0 como un verdadero creador de contenidos: demostró varias oportunidades sus dotes culinarios, un hobby que la artista siempre comparte chocha con sus seguidores y que cosecha reacciones por parte de los fanáticos.

