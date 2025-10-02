Las mejores fotos de las vacaciones de Nazarena Vélez en Búzios: "Recargar energías"

Nazarena Vélez se tomó un merecido descanso y viajó junto a su pareja, Santiago Caamaño, a las paradisíacas playas de Búzios, en Brasil. La actriz compartió con sus seguidores postales de la escapada, en las que se la ve disfrutando del sol, la arena y la tranquilidad de las posadas donde se hospedaron.

Las mejores fotos de las vacaciones de Nazarena Vélez en Búzios

Nazarena Vélez viajó junto a su pareja, Santiago Caamaño, a Búzios para disfrutar de unos días de vacaciones. La actriz mostró en las redes sociales los detalles de su estadía en Brasil y recibió miles de elogios.

“Nos tomamos unos días para relajarnos y recargar energía antes de la nueva temporada teatral”, contó Nazarena, que aprovechó el viaje para desconectarse de la rutina y disfrutar del mar en compañía del actor, con quien mantiene una relación consolidada desde hace varios años.

Las imágenes muestran a la pareja sonriente, caminando por la playa y disfrutando de los días de calor en uno de los destinos favoritos de los argentinos. Fiel a su estilo, Nazarena compartió momentos sencillos, pero cargados de felicidad, que rápidamente recibieron miles de likes y comentarios de cariño.

El descanso llega en un momento especial para la actriz y productora, que se prepara para regresar a los escenarios en la temporada teatral de verano. Además, continúa con su participación como panelista en LAM, el programa de Ángel de Brito, donde aporta su estilo directo y su mirada sobre el espectáculo.

A esto se suma su proyecto en Bondi Live, la plataforma de streaming donde conduce un ciclo junto a su hija Barbie Vélez, consolidando un espacio que mezcla la complicidad familiar con entrevistas y entretenimiento.

Con energías renovadas, Nazarena ya piensa en lo que viene, pero antes disfrutó de unos días soñados junto a su gran compañero, Santiago Caamaño.