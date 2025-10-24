Así están hoy Benicio y Valentino, los hijos de Paula Morales

Paula Morales y Fabián Vena construyeron una relación sólida desde que se conocieron en 2013, y con ella, un entorno familiar donde conviven hijos de distintas relaciones. Paula, hija del reconocido periodista Víctor Hugo Morales, llegó a la maternidad joven con Benicio, fruto de su relación con Martín Lembo. Benicio, que hoy tiene 15 años, es un adolescente reservado, amante de la música y mantiene un vínculo cercano con su madre.

Paula Morales, Benicio y Valentino

En 2015, la pareja dio la bienvenida a Valentino, su hijo en común, quien con tan solo ocho años ya muestra un gran talento. El menor debutó en el cine con la película Yo nena, yo princesa, un film que recibió elogios por su sensibilidad y mensaje sobre la diversidad y las infancias trans.

Así han crecido los hijos de Paula Morales

Benicio, como hijo mayor de Paula Morales, ha crecido en un ambiente familiar repleto de cariño y respeto, cultivando su gusto por la música y la vida tranquila. Su carácter reservado contrasta con la exposición pública de sus padres, y la relación con ellos sigue siendo muy cercana.

Valentino, por su parte, se destaca por su energía, creatividad y talento actoral. Desde pequeño, ha mostrado interés por el arte y la interpretación, y sus logros ya comenzaron a ser reconocidos en importantes premiaciones del cine nacional. La combinación de sus distintas personalidades enriquece el hogar y aporta diversidad a la vida familiar.

La dinámica familiar de Paula Morales y Fabián Vena

Más allá de los logros individuales, Paula Morales y Fabián Vena han logrado consolidar una familia armoniosa, donde todos los hijos conviven con respeto y complicidad. Las hijas adoptadas del actor, Cielo y Vida, se integraron naturalmente a la dinámica familiar, y los vínculos entre ellos y los hijos de Paula se fortalecen día a día.

Paula Morales y Fabián Vena han tomado la crianza de los menores con responsabilidad y dedicación, priorizando la alegría y el bienestar de todos. Cada reunión familiar es una muestra de la paciencia y el amor que sostienen esta familia, demostrando que, a pesar de tener lazos de sangre, los une un amor fraternal indescriptible.