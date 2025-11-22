Salió a la luz un video de Gimena Accardi y Seven Kayne que alimenta los rumores de romance

Este sábado 22 de noviembre, las redes sociales estallaron tras un sugerente posteo de Gimena Accardi donde se la ve junto a Seven Kayne. Tras su separación de Nicolás Vázquez, a la actriz se la vinculó con diversas personalidades del espectáculo. Entre ellos: Andrés Gil, uno de los hijos de Palito Ortega y Evangelina Salazar y, ahora, con el cantante de trap, con quien está realizando una nueva producción audiovisual.

No obstante, tras el anuncio del inminente estreno de “Teacher I’d like to fack”, una producción cinematográfica codirigida por la propia ex esposa del protagonista de Rocky, la artista difundió un video en el que se los ve más unidos que nunca.

Gimena Accardi | Instagram

El video de Gimena Accardi y Seven Kayne que generó especulaciones

Todo comenzó cuando Gimena Accardi subió a sus historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram un video en blanco y negro junto a Seven Kayne donde se los podía ver muy acaramelados. La actriz y el cantante son los protagonistas de una nueva producción cinematográfica que está siendo intensamente promocionada y difundida en las redes sociales de ambos.

Seven Kayne | Instagram

Sin embargo, lo que generó la reacción de los fanáticos fue la melodía que la joven eligió para musicalizar este registro efímero. “A tu lado mi futuro...”, rezaba la letra de la canción mientras ellos posaban sonrientes y muy cómplices. En este marco, ninguno de los dos salió a confirmar o desmentir estas especulaciones lo que reaviva la idea de que podría haber nacido el amor en los sets de grabación.

Nicolás Vázquez reaccionó a un posteo de Gimena Accardi y Seven Kayne

Hace unas semanas, Gimena Accardi había compartido un flyer donde aparece muy acaramelada con Seven Kayne, el artista de 26 años con quien está trabajando en la creación de un material audiovisual que tiene ansiosos a los usuarios, incluso a su ex, Nicolás Vázquez. “´TILF´ muy pronto…”, escribió ella en la publicación en cuestión que dejó fijada en su feed. Fue el propio productor que está llevando a cabo la obra que recrea la película de Rocky Balboa en el Teatro Lola Membrives que reaccionó con emojis de corazón, un cartel de corte de cine y aplausos.

Los cibernautas, atentos a este comentario, lanzaron comentarios de todo tipo: “Ella no reemplaza su soledad con personas, ella lo reemplaza con amor propio, trabajos, ¡proyectos y crecer como artista! Seguí así Reyna”, “Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan diosa Gime”, ¡“Yo y las que creemos que tienen que volver!” y “No puedo con tanto! Encima Nico responde. ¡Para!”, fueron algunos de los comentarios que circularon en el box destinados a las opiniones de los usuarios.

Gime Accardi y Seven Kayne | Instagram

Mientras Nicolás Vázquez y Dai Fernández viven su romance ante los ojos de todo el mundo, Gimena Accardi se enfoca en sus proyectos laborales tratando de resguardar lo más posible su intimidad de las opiniones de los extraños y de la prensa que sigue de cerca sus pasos. Por ahora, esta imagen junto al vocalista es sólo una muestra del avance de su creación que está a punto de salir a la luz.

NB