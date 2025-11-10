La fuerte posición de Guillermina Valdés en medio del escándalo con Marcelo Tinelli y su familia

En medio de la fuerte interna que atraviesa la familia Tinelli, Guillermina Valdés habló al respecto y sorprendió con una declaración cargada de calma, pero también de firmeza. La actriz se refirió a la situación que involucra a Marcelo Tinelli y sus hijas, y dejó en claro que su prioridad absoluta es el bienestar de su hijo en común, Lorenzo.

Guillermina Valdés eligió la prudencia en medio del escándalo de la familia Tinelli

Durante una entrevista en Intrusos (América TV), Guillermina fue consultada sobre los recientes cruces mediáticos dentro del entorno del conductor y optó por no alimentar el conflicto. “Trato de preservar a Lolo. Estoy tratando de mantenerme aislada del tema. Ojalá pase pronto todo, son dinámicas vinculares, es más complejo, no es matemático”, expresó con serenidad, marcando distancia de la polémica.

Lejos de las confrontaciones, la empresaria reafirmó su deseo de mantener la paz: “Espero que esté bien, porque es el papá de Lolo”. Con esas palabras, dejó entrever que, a pesar de las diferencias, mantiene una postura conciliadora por el bienestar familiar.

En los últimos días, varios mensajes de Cande Tinelli en redes sociales fueron interpretados como indirectas hacia Guillermina Valdés y Paula Robles, otra de las ex del conductor. Sin embargo, Valdés no cayó en la provocación y respondió con madurez: “Lo tomo como todos los palitos que he recibido en mi vida. No voy a responder”, dijo, dejando en claro que no pretende involucrarse en la interna mediática.

La actriz remarcó que su energía está puesta en su trabajo y en su rol de madre: “Soy mamá de Lolo, lo estoy cuidando y deseo que esto pase pronto, porque no es lindo para nadie”.

Ante los trascendidos sobre una supuesta disputa económica con su expareja, Guillermina Valdés fue contundente: “Nunca tuve división de bienes con Marcelo. Compramos un departamento entre los dos y ya está”.

La modelo explicó que el acuerdo fue simple y transparente, y que todo forma parte del ámbito privado: “Tenemos un hijo en común, y eso es lo único que importa”, concluyó.

Soledad Aquino también habló de Marcelo Tinelli y mostró su costado más emocional

Mientras tanto, Soledad Aquino, la primera esposa del conductor, también se refirió al tema en una entrevista con La mañana de Moria (El Trece). La madre de Mica y Cande Tinelli reconoció que ve a Marcelo “triste y con los ojos llorosos”, y que le da pena verlo pasar un momento complicado.

“Lo quiero tanto... me da pena verlo así”, confesó Aquino, emocionada. Además, contó que intenta acompañar a sus hijas: “Como madre, las contengo. Cuando ves mal a tus chicos, saltás como una leona”.

Soledad recordó anécdotas del pasado y aclaró que hoy mantiene una relación cordial con Marcelo, aunque descartó cualquier posibilidad de reconciliación: “Me separé muy enamorada, pero ya acepté la realidad. A Marcelo lo quiero mucho, pero cada uno siguió su camino”.

Entre declaraciones cruzadas, rumores y viejas heridas familiares, el entorno de Marcelo Tinelli atraviesa semanas de exposición mediática. Sin embargo, tanto Guillermina Valdés como Soledad Aquino dejaron claro que su principal objetivo es cuidar a sus hijos y mantener la armonía.

