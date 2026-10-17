Así es la familia de Andy Chango: desde el prestigioso legado de su padre médico a las destacadas carreras de sus hermanas

Este fin de semana, Andy Chango volvió a mostrar su costado más íntimo al hablar de la historia de su familia en PH, Podemos Hablar (Telefe), el programa de Andy Kusnetzoff. Con el humor y la ironía que lo caracterizan, el músico recordó que durante mucho tiempo se sintió “la oveja negra” dentro de su entorno más cercano. Para el músico, la razón estaba relacionada con las destacadas trayectorias profesionales de sus familiares, quienes construyeron carreras vinculadas con la medicina, la investigación científica y el cine.

Natalio Fejerman, el padre de Andy Chango que dejó una huella en la medicina

El padre de Andy Chango fue Natalio Fejerman, un prestigioso neuropediatra y especialista en epilepsia infantil, reconocido por sus aportes al conocimiento de los trastornos neurológicos en niños. Su trayectoria profesional fue tan relevante que su apellido quedó asociado a las mioclonías benignas de la infancia, un cuadro que ayudó a diferenciar de otras afecciones neurológicas.

Andy Chango | Instagram

Durante su carrera, el médico trabajó en instituciones pediátricas de referencia, entre ellas el Hospital de Niños y el Hospital Garrahan, y contribuyó a la formación de nuevas generaciones de especialistas. Al recordar su figura, el exconcursante de MasterChef Celebrity (Telefe) puso en perspectiva el peso que tuvo esa trayectoria en su propia historia. Crecer junto a alguien con semejante compromiso profesional significó convivir con un modelo de dedicación y conocimiento que sintió difícil de igualar. Sin embargo, también dejó en claro que su vínculo con él estuvo atravesado por el amor y la admiración. “Mi padre es un gran neurólogo, descubrió una enfermedad”, reconoció. Asimismo, respecto a su mamá, resaltó: "Mi vieja fue psicóloga de niños y vincular", marcando también la trayectoria profesional que su madre había llevado a cabo.

Las hermanas de Andy Chango: de la medicina al cine

La familia de Andy Chango no termina en la figura de sus padres. Sus hermanas también construyeron carreras propias en ámbitos muy diferentes al del músico. Por un lado, su hermana Laura Fejerman es bióloga y genetista, y desarrolla su actividad científica en Estados Unidos, vinculada con la investigación del cáncer de mama. Su trabajo académico y sus estudios sobre los factores genéticos asociados con esta enfermedad forman parte de una trayectoria que el artista destacó esta noche en el ciclo de entretenimientos.

En su relato, también mencionó los avances de su hermana y el esfuerzo que implica una investigación de largo plazo. Con su habitual sentido del humor, aclaró que estudiar posibles tratamientos no significa haber encontrado una cura definitiva, una distinción que consideró importante frente a las expectativas que pueden despertar este tipo de noticias. "Mi hermana es una gran científica, (...) está curando, intentando curar el cáncer de mama”, expresó con orgullo.

Por otra parte, Daniela Fejerman, su hermana por parte de padre, se desempeña como directora y guionista de cine. Su carrera incluye proyectos cinematográficos que la consolidaron dentro del ámbito audiovisual. Finalmente, una de sus sobrinas también incursionó en la ciencia. “Mi sobrina encontró, es biólogo, encontró una araña que transforma el metano en oxígeno”, señaló.

El lugar que encontró dentro de su familia

Frente a esos antecedentes académicos, Andy Chango reconoció en PH que durante mucho tiempo sintió que era la oveja negra de la familia. La comparación con sus familiares lo llevaba a verse como alguien menos productivo o menos importante desde el punto de vista profesional. En ese contexto, el músico encontró una manera particular de interpretar su lugar dentro del grupo: si los demás ya habían realizado aportes significativos desde sus respectivas especialidades, él podía permitirse seguir un camino diferente, sin la obligación de reproducir los mismos modelos de éxito. “Yo creo que el grupo familiar ya estaba cubierto y había hueco para que yo sea un vago y atorrante”, bromeó.

La reflexión también estuvo acompañada por una mirada más amable sobre sí mismo, entendiendo que su aporte no necesariamente debía medirse con los mismos parámetros que los de su padre o sus hermanas. Su capacidad para hacer reír, su creatividad y su personalidad también podían ocupar un espacio propio dentro de la familia.

Andu Chango, músico y exparticipante de MasterChef Celebrity | Instagram

Así, lo que durante años Andy Chango vivió como una diferencia comenzó a adquirir otro sentido. El músico dejó de interpretar su elección artística como una señal de inferioridad y empezó a reconocer que cada integrante había encontrado una forma distinta de desarrollar sus capacidades. Su reflexión terminó convirtiéndose en una forma de reconciliación con su propia identidad. Ya no se trata de competir con los logros de los demás, sino de reconocer que el valor de una persona no depende de seguir el mismo camino que su familia.