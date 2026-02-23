El nuevo eliminado en MasterChef Celebrity en la gala del lunes 23 de febrero: empieza la recta final

MasterChef Celebrity continúa avanzando con nuevas instancias que mantienen la atención del público. La competencia gastronómica suma un capítulo especial con la última eliminación, luego de una jornada previa que sorprendió a los participantes. El certamen se encuentra en un momento clave, donde cada desafío redefine el rumbo de los concursantes y marca el ritmo de la semana.

En la recta final, un nuevo participante le dice adiós a las cocinas de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity se prepara para una nueva gala de eliminación que marcará el rumbo de la semana. Tras la salida de Susana Roccasalvo en la instancia especial del domingo 22, la cocina más famosa del país vuelve a ser escenario de definiciones importantes. La competencia avanza con pruebas cada vez más exigentes y con un jurado que mantiene la vara alta en cada presentación.

El programa entra en la recta final.

En el último programa del reality de cocina, Evangelina Anderson, La Joaqui, Susana Roccasalvo, Andy Chango, Cachete Sierra y Maxi López se presentaron en el estudio con la expectativa habitual de disputar su permanencia. Sin embargo, lo que parecía ser una jornada más de definiciones se transformó en un episodio singular. La producción anunció que se llevaría a cabo una gala especial de eliminación.

En esa instancia, la figura que quedó fuera de la competencia fue Susana Roccasalvo. Su salida se dio en un clima de emoción y despedidas, ya que la periodista había logrado ganarse el cariño de sus compañeros y del público. La decisión marcó un punto de inflexión en la competencia, dejando en claro que cada semana puede traer giros inesperados. La única buena noticia la obtuvo Cachete Sierra, que se salvó de la gala de eliminación de este lunes por ser el mejor de la jornada.

Susana Roccasalvo se fue de MasterChef este domingo.

Tras la salida de la periodista, la tensión se trasladó inmediatamente hacia la gala del lunes 23. Los participantes saben que cada desafío puede ser determinante y que la exigencia del jurado aumenta. La cocina de MasterChef Celebrity se convierte en un escenario donde la creatividad, la técnica y la capacidad de trabajar bajo presión son claves.

El nuevo participante que abandona las cocinas de MasterChef Celebrity

La gala de eliminación del lunes 23 se perfilaba como uno de los momentos más esperados de la semana televisiva. Los participantes deberán enfrentarse a un nuevo desafío que pondrá a prueba su talento y su resistencia emocional. Evangelina Anderson, La Joaqui, Chino Leunis, Sofía Gonet, Andy Chango y Maxi López se midieron en las cocinas más famosas del país, para intentar asegurar su permanencia y perfilarse de cara a la instancia final del programa.

Finalmente, Andy Chango fue el eliminado de la gala especial del reality que conduce Wanda Nara en esta ocasión. Su salida marcará un nuevo capítulo en la historia del programa, que sigue consolidándose como un fenómeno de audiencia y conversación en redes sociales. "Quiero agradecer a todos, empezando por peluquería maquillajes, iluminación, Walter, te amo. Nunca vi tanta gente. Le tomé mucho cariño al jurado (...) y Wandi, lo más. No te conocía, pero sos una persona transparente, espontánea, con humor. (...) Y los chicos, cuando llegué, dije qué hago yo con estos marcianos, pero me hice amigos de todos. A las señoras del barrio lamento defraudarlas, porque me veían campeón", dijo, mezcla de humor y seriedad, fiel a su estilo, manteniendo el semblante. Luego, se dio su propio beso de la muerte, mientras sus compañeros hacían fila para abrazarlo.

Andy Chango abandonó el programa.

Cada eliminación redefine el mapa del certamen. Los famosos que se mantienen en competencia saben que la vara del jurado, conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, sigue subiendo. La salida de… emocionó a todos los participantes y mostró la unión que crearon cada uno durante el programa.

MasterChef Celebrity avanza con una nueva eliminación que marca el ritmo de la competencia y define el futuro de los participantes. La salida de… Se suma a las instancias previas y confirma que cada gala representa un paso decisivo dentro del certamen. Con cada desafío, la cocina empieza a aumentar su exigencia y el jurado espera platos cada vez más laboriosos.