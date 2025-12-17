miércoles 17 de diciembre del 2025
CELEBRIDADES

La difícil historia de Pegui, la mamá de Andy Chango: su doble enfermedad, el cuidado de su hijo y cómo sigue su carrera a pesar de todo

Un testimonio íntimo que revela el costado más humano del artista, atravesado por el cuidado familiar, la enfermedad y la manera de seguir adelante sin soltar su vocación.

Andy Chango
Andy Chango | Instagram

Andy Chango atraviesa uno de los momentos más visibles de su carrera gracias a su participación en MasterChef Celebrity, donde se ganó el cariño del público con su carisma y sentido del humor. Sin embargo, detrás de ese presente profesional activo, el músico y actor de 55 años vive una situación personal delicada que decidió compartir en una entrevista brindada a la revista Pronto, donde habló con profunda honestidad sobre su familia y, especialmente, sobre su madre, Pegui.

Pegui, la mamá de Andy Chango, padece de dos enfermedades

Pegui tiene 85 años y padece dos enfermedades severas: Alzheimer y Parkinson. A ese complejo cuadro de salud se sumó, además, la reciente viudez. En ese contexto, Andy tomó una decisión que cambió por completo su rutina: volvió a vivir con ella para acompañarla en el día a día. “Estoy muy abocado a mi hija y a mi madre”, explicó el artista, quien también atravesaba una lesión en los ligamentos que requería tratamientos de kinesiología en Capital, justo cuando comenzaron a aparecer nuevos trabajos.

Andy Chango
Andy Chango

Lejos de dramatizar la situación, Chango eligió una mirada sensible y realista sobre el cuidado. “No es fácil, pero creeme que te acostumbrás”, confesó al hablar del combo de Parkinson y Alzheimer. Aun así, destacó un aspecto luminoso: “Está graciosa y muy afectiva”. Pegui, según contó, todavía lo reconoce, aunque la comunicación se vuelve fragmentada. “Después no podés mantener una charla porque se la olvida y hay que volver a tenerla”, relató con naturalidad y una cuota de humor que lo caracteriza.

Andy Chango
Andy Chango con su mamá

El vínculo con su madre también atraviesa su presente artístico. Andy contó que a Pegui le cuesta seguirlo en televisión y registrar sus logros. Cuando ganó el Premio Platino y el Cóndor por su interpretación de Charly García en la serie sobre Fito Páez, tuvo que dejar los galardones frente a su cama para que pudiera comprenderlos. “Ahí empezó a entender que era un premio de actuación de su hijo”, recordó.

Ese reconocimiento fue especialmente significativo para él: nunca había estudiado actuación formalmente y, paradójicamente, los premios llegaron por un camino inesperado. “Nunca había ganado nada”, admitió, tras años de nominaciones en música y otros proyectos.

La anécdota que compartió Andy sobre su madre

En una charla posterior en Luzu TV, Andy compartió una anécdota tan dolorosa como tierna: se enteró tarde del cumpleaños de su madre. “Me acordé que tiene Alzheimer, entonces se lo festejamos al otro día. Caímos con mi hija, un brownie, una vela y un ramo de flores... mamá feliz”, contó.

En su familia, incluso las fechas importantes se resignifican. “Navidad y Año Nuevo los celebramos en enero”, explicó Andy Chango, dejando en claro que, aun en medio de la adversidad, el amor sigue marcando el ritmo.

