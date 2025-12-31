La historia de amor de Andy Chango y la madre de su hija: "Compartimos casa porque no nos da para pagar dos alquileres"

Andy Chango comparte una increíble historia de amor con la madre de su hija, un vínculo que se transformó con el tiempo, pero que mantuvo la convivencia como parte de la vida familiar. La decisión de permanecer bajo el mismo techo se relaciona con la crianza de Martina y con la organización cotidiana que eligieron hace más de 10 años tras regresar de España.

La increíble historia de amor entre Andy Chango y Cristina Esperanza

Andy Chango

La relación entre el artista y la fotógrafa atravesó distintas etapas, pero siempre estuvo marcada por la presencia de su hija. Aunque el vínculo sentimental se transformó con el tiempo, la decisión de priorizar la crianza de la joven los llevó a compartir espacios y responsabilidades. La convivencia se mantuvo incluso después de la separación, en un esquema que ellos mismos definieron como particular pero funcional.

Una de las pocas veces que Andy Chango habló públicamente sobre esta dinámica fue en 2015, cuando reveló cómo se organizaban en Buenos Aires tras regresar de España. En aquel momento explicó que, al decidir volver al país, no quería separarse de su hija y que la solución fue mantener la convivencia con su expareja.

Andy Chango y su hija Martina

"Vivíamos en España y cuando yo me quise venir a la Argentina, no me quería separar de mi hija e hicimos un balance familiar y pesó más eso. Convivo con mi exmujer y con mi hija, entonces solo no estoy nunca”, reveló en una entrevista con Ciudad Magazine en 2015.

La particular convivencia de Andy Chango y Cristina Esperanza

Según comentó el actor, la decisión surgió de un balance familiar. La prioridad era que Martina creciera en un entorno estable, con la presencia de ambos padres. Así, la convivencia se convirtió en una manera de sostener la cercanía y evitar distancias innecesarias. Además, detalló que, a pesar de que no estaban en pareja, compartían la casa y las rutinas cotidianas.

Andy Chango y su hija Martina

En diálogo con Ciudad, el participante de MasterChef Celebrity contó que la familia vivió varios años en España y que, al regresar a la Argentina, la idea de separarse de su hija no era una opción. Mantener dos alquileres resultaba difícil y la solución fue compartir el mismo espacio. De esa manera, lograron organizarse en un esquema que les permitió sostener la vida familiar sin perder estabilidad.

Martina, la hija de Andy Chango y Cristina Esperanza, creció en este contexto de cercanía y colaboración. Con el paso de los años, se convirtió en una joven con personalidad definida, vinculada al mundo artístico y con presencia en distintos proyectos. Su regreso a la Argentina marcó un nuevo capítulo en la vida de la familia, reforzando la dinámica de convivencia.

Andy Chango y su hija Martina

VDV