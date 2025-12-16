Así es Francisco Langieri Bullrich, el hijo de Patricia Bullrich que nació con un nombre falso y que hoy quedó en el centro de la polémica

Francisco Langieri Bullrich, el hijo de Patricia Bullrich, nació en la clandestinidad con un nombre falso y hoy quedó en el centro de la polémica. Su historia combina un inicio particular con una vida marcada por la discreción y un recorrido ligado al ámbito privado. Con el paso de los años, se vinculó a proyectos empresariales que en la actualidad son temas de conversación.

Francisco Langieri Bullrich, el hijo bajo perfil de Patricia Bullrich que nació en la clandestinidad

El hijo de la ex Ministra de Seguridad y Marcelo Pancho Langeri nació en 1983 y durante sus primeros años fue inscripto con un nombre falso, una decisión que estuvo vinculada al contexto político y social de la época. Según reveló Patricia Bullrrich en una entrevista, tanto ella como su pareja estaban exiliados del país desde 1977, por lo que seis años después lo inscribieron, bajo su actual nombre.

A diferencia de su madre, que tiene una trayectoria pública marcada por la agenda política, Francisco Langieri Bullrich eligió mantener un perfil bajo. Su vida se desarrolló lejos de los reflectores, con un recorrido centrado en la actividad privada. Quienes lo conocen destacan que siempre buscó preservar su intimidad y que rara vez aparece en actos o eventos.

Cabe destacar que es el único hijo de Patricia Bullrich y mantiene un vínculo cercano con ella. Aunque no suele acompañarla en sus actividades políticas, su presencia en la vida personal de la dirigente es constante. La relación entre los dos es sólida a pesar de la gran exposición mediática a la que está expuesta la diputada.

Francisco Langieri Bullrich, el hijo de Patricia Bullrich, tiene un fuerte vínculo con el mundo empresarial

En los últimos años, Francisco Langieri Bullrich se vinculó al sector gastronómico a través de la cadena de cafeterías Tostado. La marca, que creció con fuerza en la ciudad de Buenos Aires y otras localidades, lo tiene como uno de sus socios en distintas firmas relacionadas con la expansión de los locales.

Su participación en este proyecto lo colocó en un lugar de mayor visibilidad, aunque siempre manteniendo un estilo reservado. Pero en los últimos días su nombre volvió a aparecer en los medios debido a una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón. La presentación judicial incluyó a Patricia Bullrich, a su hijo y a otros empresarios, y estuvo vinculada al entramado societario de la cadena que dirige el joven.

Francisco Langieri Bullrich, el hijo de Patricia Bullrich, que nació en la clandestinidad con un nombre falso y que hoy quedó en el centro de la polémica, construyó una vida marcada por la discreción y el ámbito privado. Su recorrido personal, desde aquel inicio singular por el contexto político de la época, hasta su participación en proyectos empresariales, lo mantiene presente en la escena pública sin abandonar su estilo reservado.

