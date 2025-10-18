Quién es Franco, el supuesto nuevo novio de Evangelina Anderson: 20 años menor, cargo en el gobierno y muy cerca de Patricia Bullrich

Evangelina Anderson se convirtió en una de las solteras más codiciadas tras su ruptura amorosa con Martín Demichelis, padre de sus tres hijos. De hecho, la modelo fue protagonista de fuertes rumores de romances que se encargó de desmentir en sus redes sociales. Ahora, la participante de Masterchef Celebrity vuelve a estar involucrada en un supuesto affaire con un joven 20 años menor que ocupa un importante cargo en el gobierno.

Franco Berlín, señalado como la nueva pareja de Evangelina Anderson: la palabra de la artista

Desde que se separó de Martín Demichelis tras 18 años de amor, Evangelina Anderson enfrenta constantes versiones amorosas. Con total tranquilidad y firmeza, ella asegura que sigue soltera y enfocada en la crianza de sus tres hijos, Bastian, Lola y Emma. Sin embargo, la top model volvió a ser noticia estos días por una explosiva información que afirma que está de novia con un joven llamado Franco Berlín.

A través de su red social de Instagram, el periodista Gustavo Méndez reveló que están comenzando un vínculo. En este sentido, contó que él habría reservado un palco en el estadio del Club Atlético de Huracán para el sábado 18 de octubre para ir a ver a Guns N’ Roses “con su novia Evangelina Anderson”, y Celeste, la hermana de la top model, quien estaría presente junto a su pareja también.

Evangelina Anderson

Esta versión generó fuertes repercusiones y muchos seguidores de la concursante de Masterchef Celebrity se preguntan quién es Franco Berlín. Pues bien, él tiene 26 años y se desempeña actualmente como Director de Seguridad en Eventos Deportivos de la Nación. Según trascendió, trabaja en la función pública desde los 18 años. Comenzó en el área de Espacio Público y luego pasó a ser coordinador en la Agencia Gubernamental de Control del gobierno porteño junto al Ministerio Público Fiscal.

En la actualidad, además del importante rol que ocupa en el gobierno, Franco Berlín es estudiante de abogacía en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. En una entrevista con Infobae en enero de este año, el funcionario destacó a su mentora Patricia Bullrich por haber confiado en él para ser Director de Seguridad en Eventos Deportivos de la Nación sin tener experiencia previa.

Franco Berlín

"En 2021 me acerqué a Patricia Bullrich porque creía en ella como presidenta de los argentinos. Ella vio mi entusiasmo y lo convencido que estaba y pasé de ser chofer a trabajar junto a otras cuatro personas en todo el área de Logística y Seguridad de su campaña", contó sobre cómo conoció a la ministra de Seguridad. En este sentido, continuó: "Cuando perdió las elecciones pero le ofrecieron el Ministerio, me convocó. Si bien nunca trabajé con temas específicos de barras siempre tuve interés en el fútbol".

Franco Berlín

Franco Berlín es hincha de Boca, cuenta con un poco más de tres mil seguidores en Instagram y es la persona que habría conquistado a Evangelina Anderson. No obstante, la propia protagonista se encargó de aclarar este rumor. Fue mediante un mensaje de WhatsApp que le envió a Gustavo Méndez, quien lo dio a conocer, en el que escribió contundente: “Tiene 25 años y es el chico que sale con mi hermana”.

La palabra de Evangelina Anderson sobre su supuesto romance con Franco Berlín.

De esta manera, el trascendido que confirma que Franco Berlín sería el nuevo novio de Evangelina Anderson fue negado por la propia modelo. Sin embargo, el periodista remarcó: "Evangelina me responió que no, pero mi fuente me dice que re contra están saliendo. El tiempo dirá. Tal vez niega porque es una cuestión de que es algo reciente o pasajero, o diversión o por una cuestión de edad". En cuanto al joven, se sabe que es 20 años menor, ocupa un cargo en el gobierno y está muy cerca de Patricia Bullrich.