Después del éxito absoluto, Leonardo Sbaraglia reveló dónde le gustaría vivir: “Cuando llego ahí, no quiero salir”

En medio de un presente profesional muy exitoso y con una trayectoria consolidada que cruza fronteras, Leonardo Sbaraglia se toma un momento para conectar con su costado más íntimo. Durante su paso por el reconocido espacio de entrevistas de Podium Podcast, el protagonista de tantas ficciones inolvidables abre su corazón y sorprende a todos al hablar de su lugar en el mundo. Lejos de las luces de la gran ciudad y del ritmo vertiginoso de los sets de filmación, el actor confiesa que encontró el rincón perfecto para bajar un cambio y pensar en el futuro. La charla fluye con la calidez de una conversación entre amigos, donde el intérprete comparte detalles de su día a día y de esa adquisición que cambió su perspectiva de la tranquilidad.

Leonardo Sbaraglia reveló su lugar favorito en el mundo

Leonardo Sbaraglia y un campo a pocos kilómetros de la rutina

Leonardo Sbaraglia repasa con total naturalidad cómo fue el proceso de conseguir un espacio propio en la provincia de Buenos Aires. En la charla con el ciclo español, detalla con precisión: “Me pude comprar un campo en Buenos Aires que está a 100 kilómetros de Capital”. Lejos de asumir una postura de pose o de buscar una vida artificial, Sbaraglia transmite una profunda paz al referirse a ese terreno que hoy funciona como su cable a tierra absoluto.

Para el intérprete, este espacio no representa simplemente una inversión inmobiliaria, sino un refugio emocional indispensable para equilibrar la exigencia de su carrera artística. En esa misma línea reflexiva, añade una de las frases más sinceras de la entrevista: “He aprendido que cuando llego ahí, no quiero salir, y quiero vivir ahí, y seguramente voy a terminar viviendo ahí y seguramente me van a terminar enterrando ahí”. Con esa honestidad brutal que lo caracteriza, demuestra que su vínculo con la tierra tiene vocación de permanencia y raíces profundas. La decisión de apostar por este estilo de vida responde a una búsqueda genuina de bienestar personal que trasciende cualquier compromiso laboral en el exterior.

Leonardo Sbaraglia: Proyectos a largo plazo y ganas de disfrutar

Lejos de los discursos de una juventud eterna, Leonardo Sbaraglia de grandes éxitos aclara que su energía está puesta en el porvenir y en la experiencia acumulada. Sostiene con simpleza: “Yo tengo la idea igual, no soy de esos que dicen voy a morir joven, yo tengo ganas de vivir muchas cosas en la vida todavía y quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir muchos años y quiero aprender muchas cosas y me imagino mucho en ese campo”. La premisa es clara: disfrutar de cada etapa con la curiosidad intacta y el deseo genuino de seguir aprendiendo.

Leonardo Sbaraglia pasó por el podcast español Podium

Hacia el cierre de la charla, la postal que describe de ese paraje bonaerense transmite una serenidad única que cautiva a quienes escuchan la entrevista. Leonardo Sbaraglia sintetizó la magia de su refugio verde con una mirada sumamente poética pero terrenal a la vez: “Me imagino mucho ahí, porque es un lugar enorme, donde puedes ver el sol nacer, donde puedes ver el sol morir cada día, y ya solamente estar en un lugar donde ves amanecer y ves atardecer, no es poca cosa”. De esta manera, el talentoso actor dejó en claro que el verdadero éxito, hoy en día, pasa por disfrutar de las pequeñas cosas de la vida cotidiana.