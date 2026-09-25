Valeria Mazza reafirmó el poder de la sastrería con un conjunto de Armani en Madrid

Valeria Mazza es una de las grandes referentes de la moda argentina y una figura que, a lo largo de los años, supo construir un estilo propio dentro y fuera de las pasarelas. En esta ocasión, volvió a demostrar su afinidad con la elegancia clásica al lucir en Madrid un conjunto de Armani con el que llevó la sastrería a una versión contemporánea, sobria y sofisticada.

Valeria Mazza deslumbró en Madrid con su último estilismo

El negro fue el gran protagonista de la propuesta, aunque el estilismo estuvo lejos de resultar convencional. La combinación de un blazer estructurado con un pantalón de silueta amplia generó un juego de proporciones que modernizó el traje tradicional. A esto se sumó un top blanco que apareció discretamente debajo de la chaqueta y aportó un contraste preciso en medio de la paleta oscura.

El blazer estructurado que marcó la silueta de Valeria Mazza

La parte superior del conjunto de Valeria Mazza estuvo protagonizada por un blazer negro de silueta estructurada, con hombros marcados y un diseño cruzado que definió el torso. La solapa generó una línea diagonal que desembocó en un escote en V, un recurso que permitió darle profundidad al estilismo sin necesidad de sumar accesorios llamativos.

Debajo, la reconocida modelo incorporó un top blanco de cuello redondo que funcionó como un pequeño punto de luz. El contraste entre la forma curva del escote interior y la línea en V del blazer sumó interés visual a una propuesta deliberadamente despojada. El largo extendido de la chaqueta y la ausencia de estampados o detalles protagonistas reforzaron esa búsqueda de una elegancia limpia.

El pantalón que elevó el look de Valeria Mazza

El pantalón fue otra de las claves del estilismo de Valeria Mazza. De pierna holgada y con una caída cercana a la de un wide leg o palazzo, la prenda aportó movimiento y volumen a la parte inferior de la silueta. Su largo cubrió buena parte de las sandalias y creó una línea vertical continua que acompañó la figura.

Valeria Mazza se decantó por un look moderno pero clásico

Esta elección permitió alejarse del traje tradicional de pantalón recto y ajustado. Mientras el blazer aportó estructura en la parte superior, el pantalón sumó fluidez desde la cadera hasta el piso, generando un equilibrio entre arquitectura y movimiento. Las sandalias negras de tiras finas, con detalles claros, acompañaron esa ligereza sin competir con el volumen de la prenda.

Los detalles minimalistas que completaron el look de Valeria Mazza

El resto de los elementos siguió la misma línea. Valeria Mazza llevó un pequeño clutch negro de formato estructurado, una elección que mantuvo la paleta cromática y sumó precisión al estilismo. En lugar de incorporar accesorios protagonistas, el conjunto concentró toda la atención en la construcción de las prendas y en sus proporciones.

Valeria Mazza completó el estilismo con un clutch negro

El beauty look también acompañó esa filosofía. Valeria Mazza llevó su cabello suelto, con ondas suaves y movimiento alrededor del rostro, mientras que el maquillaje se mantuvo luminoso y natural, con ojos definidos de manera sutil y labios en tonos nude o rosados. El negro del traje, el blanco del top y cabello terminaron de construir una imagen donde la sastrería fue, una vez más, la gran protagonista.