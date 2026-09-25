El rotundo cambio de look de Santiago del Moro para comenzar sus vacaciones: “Rapado a full”

Tras un periodo largo con el mismo estilo, Santiago del Moro sorprendió a sus seguidores de redes sociales con un cambio radical en su apariencia, generando revuelo en las redes sociales y dejando en evidencia que se encuentra en un momento de transición y descanso.

Santiago del Moro mostró cómo quedó su nuevo corte de pelo

Santiago del Moro que ha estado al frente de dos programas diarios Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y El club del Moro (La 100), decidió dar un paso diferente para marcar el inicio de sus merecidas vacaciones tras una temporada intensa de trabajo y compromiso televisivo, lo hizo con un tajante corte de cabello.

Santiago del Moro//Instagram

El anuncio llegó a través de su cuenta personal en Instagram, donde el animador compartió una foto en la que se lo ve frente a un espejo, sosteniendo su celular para capturar el nuevo look. La imagen muestra un cambio total en su estilo habitual: del clásico peinado con los costados cortos y la parte superior larga, pasó a un corte más audaz. “Rapado a full. Se vienen vacaciones”, escribió el conductor.

Santiago del Moro mostró su nuevo look//Instagram

Lo que más impactó a sus seguidores fue la decisión de Santiago de cortarse al ras la cabeza, un gesto que simboliza mucho más que un simple cambio de estilo. Este radical corte refleja su intención de desconectarse de la vorágine televisiva y dedicar tiempo de calidad a su familia y afrontar así un nuevo periodo de descanso.

Después de Gran Hermano, la nueva propuesta de Santiago del Moro en Telefe

Al regreso de sus vacaciones, Santiago del Moro continuará al frente de El Club del Moro, uno de los programas más escuchados de FM. En tanto, en la televisión, Laura Ubfal aportó nueva información dando paso a que el conductor seguirá vinculado a Telefe, tras cuatro emisiones seguidas de Gran Hermano.

Según la periodista, hay conversaciones en marcha para que el conductor forme parte de la nueva temporada de Got Talent Argentina en 2027. Aunque todavía no hay confirmaciones oficiales, la posibilidad entusiasma a sus fanáticos, quienes esperan verlo en nuevos formatos de entretenimiento en el próximo año.

Santiago del Moro//Instagram

Sin lugar a dudas, Santiago del Moro se convirtió en uno de los conductores más populares de la televisión en los últimos años, en el mando del prime time. El anuncio del nuevo corte y de sus vacaciones da paso a un tiempo de descanso tras un año agitado, para luego, retomar sus proyectos y propuestas.