La historia de amor de Felipe Pigna y su pareja, Claudina: futura boda pero sin planes de vivir juntos

Felipe Pigna, sorprendió a sus seguidores y medios de comunicación con unas declaraciones exclusivas en una entrevista con Héctor Maugeri en Caras TV. En ellas, Pigna reveló detalles sobre su relación con Claudina, la mujer que ha llegado a su vida tras ocho años de noviazgo, y anunció que próximamente se casarán. La noticia generó revuelo no solo por la decisión en sí, sino también por la forma en que el historiador compartió sus sentimientos y experiencias personales, alejándose de su habitual reserva pública.

Felipe Pigna y la decisión de casarse

Felipe Pigna, conocido por su pasión por la historia y la cultura, sorprendió a todos al hablar con sinceridad sobre su vínculo con Claudina. El también autor y divulgador cultural explicó que, después de tanto tiempo juntos, decidieron dar un paso más. “Luego de ocho años juntos con Claudina nos vamos a casar”.

Felipe Pigna

El historiador aseguró que tomó la decisión en un acto de confianza y compromiso, y expresó que no ve la hora de formalizar su relación. Para él, esta elección representa un cierre de ciclo y una reafirmación del amor que ambos sienten. “Fue tomada por la negativa, nos preguntamos ¿por qué no?”, afirmó Felipe Pigna.

Felipe Pigna y Claudina

Felipe Pigna expuso que lo enamoró de Claudina

Felipe Pigna manifestó que Claudina en Cara TV lo especial que tiene su actual pareja y detalló: “Es una mujer maravillosa, los dos cambiamos nuestras vidas, veníamos de relaciones no muy buenas y fue encontrarnos en un momento siendo los dos grandes. Estábamos decepcionados en el amor, pero nos encontramos y nos enamoramos, eso es algo maravilloso”.

Felipe Pigna y Claudina / Foto: redes sociales

Además, el autor destacó que fue bien recibido por la familia de Claudina. “Ella tiene hijos que me quieren mucho. No vamos a convivir, tenemos una casa juntos donde pasamos algunos días. Es linda la convivencia, pero no hay que pasarse”, dijo Felipe Pigna.

Felipe Pigna en esta entrevista exclusiva en Caras TV expuso que apostó nuevamente al amor junto a Claudina y que muy pronto se animará a dar el siguiente paso en el altar.

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