Wada Ramón, la esposa de Guido Rodríguez, confirma el regreso del estilo effortless chic con jeans relajados y campera de gamuza

Wada Ramón se convirtió en una de esas figuras que despiertan interés no solo por su vínculo con el futbolista Guido Rodríguez, sino también por la estética cuidada que refleja en cada una de sus apariciones. Así, la empresaria logró construir una imagen muy ligada al universo de la moda, con un estilo relajado, actual y fácil de identificar.

Wada Ramón

Lejos de los outfits recargados o de las fórmulas demasiado rígidas, Wada Ramón suele inclinarse por combinaciones que equilibran comodidad, tendencia y sofisticación. En ese contexto, volvió a captar miradas con un look urbano y cálido que resume a la perfección una de las estéticas que pisa fuerte esta temporada, el effortless chic.

Un look simple con piezas claves

Para esta aparición, Wada Ramón eligió una base clásica pero infalible: un top blanco ajustado que funciona como punto de partida limpio y minimalista. Sobre esa prenda sumó una de las piezas protagonistas del outfit, una campera oversized de gamuza en tono marrón, que no solo aporta abrigo y estructura, sino también un aire más cálido y sofisticado que el clásico negro.

Wada Ramón regresa con el estilo effortless

En la parte inferior, Wada Ramón apostó por unos jeans rectos de lavado claro, con una silueta relajada que acompaña la tendencia actual de los denim más cómodos, naturales y favorecedores. Este tipo de corte, lejos de marcar en exceso, ayuda a estilizar desde una construcción mucho más orgánica y despreocupada, algo que se volvió central en los looks urbanos más buscados.

El detalle de styling que elevó todo el outfit

Más allá de las prendas principales, hubo un gesto de styling de Wada Ramón que terminó de darle identidad al conjunto: la camisa atada a la cintura en tonos tierra. Ese recurso rompe visualmente la linealidad del look, suma textura y crea un punto focal que vuelve mucho más interesante una combinación de básicos.

Wada Ramón elevó el estilismo con un solo accesorio

Los accesorios también jugaron su papel con inteligencia. El bolso de impronta lujosa, los lentes de sol y los aros pequeños reforzaron esa idea de elegancia sin esfuerzo que define al estilismo. En conjunto, el resultado de Wada Ramón fue una imagen moderna, relajada y muy aspiracional, perfecta para confirmar que el verdadero lujo muchas veces está en saber combinar lo simple con intención.