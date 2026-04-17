El motivo por el que Silvia Martínez Cassina fue echada de TN tras 30 años de carrera

Silvia Martínez Cassina cerró un ciclo de tres décadas en la televisión argentina, un recorrido marcado por profesionalismo y presencia constante en la pantalla. Su salida abrió un nuevo capítulo en su vida laboral y deja abierta la incógnita sobre los motivos que llevaron a su salida del canal. Su partida reflejó un momento de cambios dentro de la señal.

La inesperada salida de Silvina Martínez Cassina de TN tras décadas de carrera

Silvia Martínez Cassina protagonizó una despedida que puso fin a treinta años de trabajo ininterrumpido en los medios. Con una trayectoria consolidada y reconocida, su inesperada salida generó una ola de comentarios que hablaban de los motivos por los que fue despedida de la señal donde se mantuvo más de dos décadas.

Silvia Martínez Cassina

Una de las periodistas más reconocidas de la televisión argentina cerró una etapa dentro de Todo Noticias y El Trece. Su despedida, marcada por palabras de gratitud y emoción, generó gran repercusión en el ámbito mediático. En su mensaje final en el programa eligió un tono sereno y agradecido. “Me llevo lo mejor de estos años, el cariño de la gente y el aprendizaje constante”, expresó.

Durante su último programa, subrayó que su paso por TN fue una experiencia enriquecedora y que se va con la satisfacción de haber cumplido una extensa trayectoria en un medio que marcó su carrera. Aunque la despedida fue cordial, las versiones sobre los motivos de su alejamiento apuntan a un proceso de desplazamiento que se habría iniciado tiempo atrás.

Silvia Martínez Cassina

Cabe destacar que la presentadora comenzó su carrera en el canal en los años noventa, convirtiéndose en una de las caras más reconocidas. Condujo noticieros, programas especiales y coberturas de gran impacto, consolidando un estilo sobrio y profesional. Su figura se destacó por su cercanía con la audiencia, atributos que la marcaron en toda su trayectoria.

Se conoció el motivo por el que Silvia Martínez Cassina fue echada de TN

A pesar de que la salida de Silvia Martínez Cassina se dio de manera tranquila, los rumores sobre su alejamiento apuntan a un desplazamiento que se inició meses antes. El periodista Ángel de Brito reveló en su cuenta de Instagram algunos detalles que esclarecerían lo sucedido. “Hace rato que la están corriendo”, afirmó, sugiriendo que la decisión no fue repentina.

Ángel De Brito sobre Silvia Martínez Cassina

Por otro lado, también señaló que la periodista tomó un nuevo rol en el sindicato, motivo que habría impulsado su salida. "'Donde no puedas amar o tener la pasión de siempre, no te demores', con la elegancia de siempre se despide después de 30 años", destacó el conductor, sobre las últimas palabras de la periodista en el noticiero de El Trece.

También se destacó que en 2020, Silvia Martínez Cassina había dejado ver su malestar frente a una campaña institucional del canal en la que solo aparecían algunos conductores como imagen representativa. Su ausencia en esa publicidad fue interpretada como un gesto de desplazamiento y generó un clima de tensión con las autoridades del Grupo Clarín.

Silvia Martínez Cassina

Silvia Martínez Cassina fue echada de TN tras 30 años de carrera, un desenlace que marca el cierre de una etapa extensa dentro de la televisión argentina. Su salida refleja un proceso que se venía gestando y que finalmente se concretó, dejando atrás una trayectoria reconocida y vinculada al periodismo informativo.

VDV