Las mejores fotos del romántico viaje de Nico Vázquez y Dai Fernández a Nueva York: del paseo por la Quinta Avenida a la Rocky Run

Este lunes 3 de noviembre, Nico Vázquez y Dai Fernández partieron rumbo a Estados Unidos por motivos laborales vinculados a la obra de teatro que ambos protagonizan: Rocky. En este sentido, la pareja de actores está recorriendo los lugares más emblemáticos del país norteamericano junto con los escenarios más importantes que le dan vida a la pieza teatral: Rocky Run. De esta maratón formó parte el propio productor teatral, donde su actual pareja dejó plasmadas las postales más románticas y significativas de su viaje a Philadelphia; ambos caracterizados como el matrimonio de la ficción de Sylvester Stallone.

Dai Fernández maravillada ante semejante despliegue escénico

La historia de amor entre Nico Vázquez y Dai Fernández nació en medio de la obra teatral que ambos protagonizan: Rocky. Esta ficción estadounidense unió no sólo sus corazones, sino que, además, les abrió la puerta a lugares impensados para ellos, como el participar de la Rocky Run, la maratón anual cuyo objetivo es realzar los valores que le dieron vida al personaje encabezado por Sylvester Stallone: el esfuerzo y la superación personal.

Para celebrar esta jornada a lo grande, la expareja de Gonzalo Gerber utilizó el look de Adrian y posó sumamente sonriente en los carteles alusivos a la compañera de vida del boxeador. Asimismo, el exmarido de Gimena Accardi fue uno de los atletas que se animaron al desafío de la carrera frente al Museo de Arte de Filadelfia, cuyo atuendo consistió en vestir el tradicional conjunto deportivo gris con la infaltable vincha roja, manos vendadas y la medalla dorada colgada en su cuello.

Todos los detalles quedaron reflejados en la cuenta personal de Instagram de ambos intérpretes, quienes se mostraron sonrientes e incrédulos ante semejante oportunidad. “Lo logré (I do it)", escribió en español y en inglés Vázquez dejando en claro que pudo completar los kilómetros, pero así también se puede interpretar como una exclamación tácita al inmejorable presente laboral que está atravesando.

La actriz, por su parte, se animó a jugar con su personaje. “Adrian en su ciudad”, exclamó mientras vestía el outfit característico de la mujer de Rocky. “Todavía no lo creo. Es una locura hermosa estar acá”, expresó visiblemente emocionada por la experiencia de recorrer la ciudad en la que fue la cuna donde nació la historia de amor entre el boxeador y la joven.

Nico Vázquez y Dai Fernández: del Radio City Music Hall al Rocky Run

Este viaje por Estados Unidos reforzó la unión de Nico Vázquez con Dai Fernández, quienes ya no ocultan su amor y se muestran sonrientes y felices tanto en las calles de Nueva York, como en las de Manhattan por la Quinta Avenida y Philadelphia, ciudad que vio nacer a Rocky. Además de contar la historia de amor de la ficción, ellos mismos están atravesando el momento más sublime de su incipiente romance siendo los protagonistas de un fenómeno mundial que marcó a la industria cinematográfica del siglo XXI.

En este marco, y en paralelo, viven su amor en el mejor momento artístico de ambos, donde ambos, ya separados, pueden tomarse la licencia de ser compañeros de trabajo y compañeros de vida. Pese a que el dramaturgo intenta mantener alejado su noviazgo de los medios de comunicación, las fotografías desplegadas en redes sociales reflejan a una pareja sólida y llena de momentos que van a atesorar por siempre.

De esta manera, Dai Fernández y Nico Vázquez no ocultan más su amor y se regocijan de cada acontecimiento que les presenta la vida. Lejos de las especulaciones mediáticas por el presunto amorío de Gimena Accardi con el trapero Joaquín Cordovero, más conocido como Seven Kayne, la flamante pareja de artistas disfruta de su espectacular presente personal y laboral que los mantiene más unidos que nunca.

