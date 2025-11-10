Adiós al escote clásico: Isabel Macedo deslumbra con un vestido de encaje y lazo XL al cuello

Isabel Macedo volvió a convertirse en una de las invitadas más elegantes del año. La actriz acompañó a su marido, Juan Manuel Urtubey, al casamiento de su hijo Marcos y se robó todas las miradas con un look romántico, sofisticado y lleno de detalles de alta costura.

El vestido lavanda de Isabel Macedo que marcó tendencia en el casamiento de Marcos Urtubey

Siempre impecable, Isabel eligió un diseño en tono lavanda —uno de los colores estrella de la temporada primavera-verano 2025/26—, símbolo de serenidad, feminidad y elegancia. El vestido, confeccionado en tul y encaje bordado con motivos florales, tenía una silueta fluida y largo al tobillo, ideal para un evento de día al aire libre.

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey

Isabel Macedo

Pero el detalle que elevó el look fue su escote halter adornado con un lazo XL de raso al cuello, una elección audaz que reemplazó el clásico escote recto o en V por una versión mucho más teatral y moderna. Este toque de volumen aportó dramatismo sin perder delicadeza, logrando un equilibrio perfecto entre sofisticación y romanticismo.

El estilismo de Isabel Macedo se completó con sandalias transparentes con pedrería, que sumaron brillo sin recargar el outfit. El peinado, suelto y con raya al medio, acompañó la estructura del vestido sin competir con él. En cuanto al maquillaje, la actriz optó por una piel luminosa, labios nude y mirada definida: un beauty look natural y elegante, fiel a su estilo.

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey

El color lavanda, protagonista absoluto de la temporada

El lavanda se consolida como el tono más dulce y sofisticado del año. Favorecedor para todo tipo de pieles, transmite calma, frescura y elegancia. Isabel Macedo lo interpretó con maestría, mostrando que se puede apostar por un color suave sin perder impacto visual.

La elección de Isabel Macedo para este día tan especial confirma que los tonos pastel, los encajes y los detalles XL —como moños o lazos— seguirán siendo tendencia en los looks de invitadas 2025.

