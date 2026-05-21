El llamativo abrigo de Taína Gravier que confirma el regreso del mob wife aesthetic

Taína Gravier suele mostrarse con un look minimal chic en sus posteos. Sin embargo, en el más reciente se dejó ver con una estética que rompe su estilo y el protagonista absoluto es un particular abrigo que confirma el regreso del mob wife aesthetic.

Taína Gravier apostó al abrigo furry multicolor y marcó tendencia

Taína Gravier volvió a demostrar que heredó el costado fashionista de Valeria Mazza y sorprendió con un llamativo look que compartió en su cuenta de Tik Tok. La joven de 18 años publicó un divertido video grabado en el baño de su casa donde se la ve bailando y cantando una canción de Michael Jackson mientras luce una de las prendas más extravagantes y deseadas de la temporada: el abrigo inspirado en la estética mob wife.

Con actitud relajada y carismática, Taína Gravier apostó por un impactante tapado furry en color azul que rápidamente se convirtió en el centro de atención de su outfit. La prenda se destacó por su diseño llamativo con pelo sintético en distintos tonos, entre ellos azul eléctrico, naranja, marrón, negro, y detalles claros que generaron un efecto patchwork moderno y maximalista.

Taína Gravier

El abrigo posee una silueta larga y estructura amplia. Además, responde a una de las tendencias más fuertes del invierno 2026: el regreso del mob wife aesthetic, una corriente fashionista inspirada en las esposas de mafiosos de los años 80 y 90 que combina glamour excesivo, lujo ostentoso y piezas de gran presencia visual. Dentro de esta estética, los tapados de piel sintética, los accesorios llamativos y las texturas de gran volumen se convierten en protagonistas absolutos.

Taína Gravier eligió el estilo mob wife aesthetic en clave actual y súper chic

Taína Gravier llevó la tendencia mob wife aesthetic en una versión moderna, juvenil y súper chic. Esto fue posible al fusionar la extravagancia del abrigo con prendas básicas que equilibraron el estilismo. Debajo del tapado lució un sweater negro liso de corte clásico que permitió que toda la atención se concentrara en la pieza principal. Además, sumó un pantalón oscuro de tiro bajo y silueta relajada.

Los accesorios de Taína Gravier también jugaron un papel clave en su apuesta fashionista. La hija de Valeria Mazza y Alejandro Gravier completó el look con un collar dorado de diseño largo y dije rojo, un detalle que aportó color y sofisticación sin quitarle protagonismo al abrigo furry.

Este 2026, la moda mob wife aesthetic se consolida como una de las corrientes más virales de las redes sociales gracias a TikTok, donde celebridades, influencers y referentes de moda comenzaron a recuperar prendas maximalistas, tapados voluminosos y estilismos inspirados en el lujo clásico italiano. En este sentido, Taína Gravier no dudó en sumarse e incorporar a su armario un diseño con esta tendencia.

De esta manera, el abrigo de Taína Gravier que confirma el regreso del mob wife aesthetic es un tapado largo en color azul con detalles de pelo sintético en distintos tonos. Este look la posiciona como una de las jóvenes fashionistas de la Argentina más atenta a las tendencias internacionales.