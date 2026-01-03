El almuerzo familiar de Valeria Mazza y Alejandro Gravier con su hijo Balthazar: las fotos exclusivas

El primer fin de semana del año encontró a Valeria Mazza disfrutando de un plan distendido y elegante en Punta del Este, uno de los destinos favoritos de las celebridades durante la temporada de verano 2026. Acompañada por su marido, Alejandro Gravier, y su hijo mayor, Balthazar, la top model volvió a demostrar por qué sigue siendo un ícono de belleza y estilo, incluso en situaciones tan relajadas como lo son las vacaciones. El almuerzo, que tuvo lugar en un exclusivo restaurante del balneario, combinó sofisticación, intimidad y una impronta veraniega acorde al entorno.

Valeria Mazza marcó tendencia en Punta del Este

En las últimas horas, Valeria Mazza visitó un exclusivo restaurante de Uruguay en compañía de su pareja y su primogénito, quienes se vieron distendidos y relajados llegando al lugar. El empresario se mostró cercano y atento, acompañando a su esposa durante el recorrido y la llegada a local gastronómico, donde fueron retratados por las cámaras de los fotógrafos. La postal reflejó una escena cotidiana pero cuidada, en la que la pareja se movió con naturalidad, dejando ver la complicidad que los caracteriza tras años de matrimonio.

Valeria Mazza en Punta del Este | Créditos: RS Fotos

El look de la experta fashionista fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. Eligió un vestido largo estampado en tonos rojos, ideal para el calor y la luz del verano esteño. El mismo estaba compuesto por un escote en forma de V cuidado y un suave lazo con hebilla con forma de flor en su cintura.

Debajo, asomaba una malla blanca que reforzaba el espíritu playero del conjunto, combinado con una amplia cartera de playa que sumó funcionalidad y estilo. Completó el outfit con los infaltables anteojos de sol y llevó el cabello prolijamente recogido en un rodete bajo, logrando un equilibrio perfecto entre comodidad y elegancia.

Valeria Mazza junto a Alejandro Gravier y Balthazar en Punta del Este | Créditos: RS Fotos

Alejandro Gravier y Balthazar, un look matchy matchy

Por su parte, Alejandro Gravier y su hijo apostaron por una estética coordinada que no pasó desapercibida. Ambos lucieron camisas blancas con bolsillos y mangas largas arremangadas, una elección clásica y fresca que se adaptó perfectamente al clima cálido de la época. La propuesta matchy matchy aportó un guiño moderno y relajado, sin perder sobriedad, mostrando una sintonía estilística perfectamente cuidada.

El conjunto se completó con bermudas y cómodas alpargatas, ideales para un almuerzo informal. El resultado fue un look descontracturado y veraniego, pensado para disfrutar sin rigideces, pero con una clara intención estética. Padre e hijo caminaron juntos con soltura y simpatía permitiéndose, incluso, saludar a los allí presentes, dejando ver una relación cercana y cómplice, enmarcada en un ambiente distendido.

La elección del restaurante y el momento del día reforzaron la impronta de descanso combinado con disfrute. Con el buen clima como aliado, la familia aprovechó la proximidad del mar y la exclusividad del lugar para compartir un momento en familia en plena temporada alta. Sin poses forzadas ni gestos exagerados, los tres caminaron juntos atesorando esos momentos de cercanía.

Valeria Mazza junto a Alejandro Gravier y Balthazar en Punta del Este | Créditos: RS Fotos

Así, Valeria Mazza, Alejandro Gravier y Balthazar, fueron parte de una postal que sintetiza elegancia, sencillez y unión familiar en el comienzo del verano 2026. La familia Mazza-Gravier volvió a marcar tendencia en Punta del Este, demostrando que el verano también se vive con clase.

Créditos: RS Fotos.

NB