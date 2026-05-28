Valeria Mazza y su hija, Taína Gravier, mostraron su rutina de cuidados: complicidad y consejos

Además de instalar un perfil vinculado al universo de la moda y la alta costura, a lo largo de los años Valeria Mazza también le dio un lugar importante a su familia de manera pública. En eventos, salidas nocturnas, viajes o simplemente en el día a día, la modelo desarrolló su carrera como empresaria, conductora y fashionista siempre con el acompañamiento incondicional de su esposo, Alejandro Gravier, y sus cuatro hijos. Este apoyo se trasladó a redes sociales, donde las postales familiares se entrelazan con las campañas publicitarias y su imagen profesional.

En esta oportunidad, la emprendedora y Taína Gravier irrumpieron en sus respectivas cuentas de Instagram y crearon un video colaborativo juntas donde mostraron su rutina de skincare. Allí, se las pudo ver protagonizando un divertido momento cargado de consejos para cuidar y mantener la salud de la piel.

Valeria Mazza y Taína Gravier | Captura de Instagram

La complicidad de Valeria Mazza y Taína Gravier

En las últimas horas, Valeria Mazza y su hija, Taína Gravier, encendieron la cámara del celular y se grabaron usando batas en el baño de su hogar para registrar uno de los momentos infalibles de su día: el skincare antes de dormir. Madre e hija sacaron a relucir sus conocimientos de belleza y cuidados estéticos para hablarle a su comunidad digital y brindar sus recomendaciones para tener una piel saludable y con productos acorde para cada necesidad. “No todos productos son iguales para todas”, comenzó diciendo la presentadora. En ese momento, la adolescente lanzó: “No podemos usar por usar”.

Ante esta advertencia, la experta fashionista recomendó: “Hay que ir a la dermatóloga y consultar qué es lo que tu piel está necesitando”. En su caso, reveló que está atenta al paso de la edad y utiliza un serum para prevenir las líneas de expresión y amortiguar el paso del tiempo. “Te ayuda a prevenir y también eliminando esas arruguitas que van apareciendo con los años”, aseguró, mostrando que su imagen también está dentro de las lógicas biológicas. Por esta razón, se sinceró con sus más de 826 mil seguidores y puso al descubierto sus técnicas para lucir siempre espléndida: esparcir las gotas en el contorno de ojos, frente y área de labios.

Valeria Mazza y Taína Gravier | Captura de Instagram

Taína Gravier reveló sus métodos para iluminar su piel

Mientras Valeria Mazza se centra en tratar su piel contra el paso del tiempo, Taína Gravier presentó otra problemática. “Siento que me falta luminosidad en la cara”, se sinceró. Es por esta razón que recurrió a la aplicación de Vitamina C12 mediante una fórmula creada y envasada en un gotero.

Así, luego de lavar con abundante agua su piel, se colocaron los respectivos productos antes de dormir. Cada uno de ellos tiene componentes que se activan durante la noche mientras la piel descansa, para que, al otro día, se logre el objetivo deseado: tener una tez más fresca, limpia y radiante.

Sin embargo, más allá de pensar en las necesidades que cada una necesita para su rutina de skincare, la empresaria admitió que hay una fórmula que todas tienen que usar y que es apta para todas las pieles: el bloqueador de rayos ultravioletas. “¿Qué dice mamá siempre? El mejor tip de belleza es usar protector solar todos los días”, exclamó en complicidad con la joven de 18 años.

De esta manera, mediante la rutina de belleza que eligen muchas mujeres, Valeria Mazza y su hija Taína Gravier dejaron en claro que no solo comparten la pasión por el universo fashion, sino también están pendientes de su imagen corporal. Tal es así que juntas comparten una rutina diaria de cuidado basada en la preservación de la piel del rostro prestando atención a las demandas que su cuerpo necesita y compartiendo sus consejos con una comunidad virtual que sigue de cerca sus pasos.