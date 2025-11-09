Así fue el cumpleaños de Chloé, la hija de Jesica Cirio: labubus, pijamada soñada y una tierna sesión de spa

Chloé, la hija de Jesica Cirio, celebró sus ocho años con una propuesta llena de color, ternura y detalles pensados especialmente para disfrutar con sus amigas. En su cuenta de Instagram, la conductora compartió distintas postales de la celebración que tuvo como ejes principales la diversión, los personajes favoritos de la nena, el descanso y la fantasía.

Jessica Cirio y su hija, Chloé

La pijamada de Chloé, la hija de Jesica Cirio, en su cumpleaños

El espacio elegido para la celebración se transformó en un escenario de ensueño: varias carpas tipo tipi fueron dispuestas una al lado de la otra, cada una con su colchón, almohadas y frazadas rosadas. Sobre las camas, un peluche de Labubu, el personaje de diseño que causa furor entre los chicos, aportó el toque más tierno de la decoración. En las paredes y el techo, globos de Stitch completaban el ambiente festivo con tonos pastel y detalles que remarcaban el espíritu infantil de la propuesta.

Además del espacio para dormir, las niñas contaron con un rincón dulce lleno de golosinas, chocolates y bebidas. En estantes especialmente preparados se podían ver cajas de caramelos, chupetines y dulces temáticos, todo dispuesto con cuidado para que cada invitada pudiera servirse libremente durante la noche al momento de escuchar música, charlar o mirar películas.

Pero sin dudas uno de los momentos más divertidos fue el dedicado al spa. En una de las imágenes más compartidas, se ve a Chloé con una mascarilla facial, rodajas de pepino en los ojos y una vincha violeta con moños, disfrutando de una sesión de relax. “Modo spa”, escribió Cirio junto a la tierna postal que retrató a su hija completamente entregada al juego.

Entre risas, juegos y diversión, la pijamada fue el mejor escenario para que Chloé, la hija de Jesica Cirio, recibiera sus 8 años en un clima de alegría y amistad. Con cada detalle cuidado, la celebración reflejó el amor de una madre que quiso regalarle a su hija un día inolvidable, lleno de ternura y diversión.

