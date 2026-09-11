Así fue el cumpleaños de Luz Tito: mariposas, una torta soñada y un look amarillo

En la recta final de Gran Hermano Generación Dorada, Luz Tito, exparticipante de la última edición del reality, festejó su cumpleaños número 23 en Jujuy. La celebración estuvo marcada por una ambientación inspirada en mariposas, con luces, flores y detalles en distintos colores que se llevaron todas las miradas.

Entre los invitados estuvo Tato Algorta, campeón de Gran Hermano 2025, quien viajó especialmente a la capital jujeña para acompañar a su novia. Actualmente, él integra el panel del programa que conduce Santiago del Moro, donde analiza junto a un gran equipo lo que sucede en la casa.

Luz Tito cumplió 23 años.

Todos los detalles del cumpleaños de Luz Tito

Uno de los puntos centrales de la celebración de la exparticipande Gran Hermano fue la torta. En forma de corazón y cubierto con frosting amarillo pastel, el postre fue decorado con volados de crema y pequeñas mariposas comestibles distribuidas alrededor.

Además, en medio de la torta se ubicaron seis velas largas y finas, también en amarillo, que completaban la estética elegida para el festejo. Alrededor del corazón amarillo, se dispuso una mesa dulce con cupcakes de cobertura verde, algunos decorados con mariposas y frutos rojos, además de vasitos individuales con distintos postres y mousses de chocolate.

El look de Luz Tito para festejar su cumpleaños en Jujuy.

Las mariposas, sin dudas, fueron protagonistas de la ambientación del cumpleaños de Luz Tito. Una gran cortina blanca sirvió como fondo para una composición de luces LED, ramas verdes y flores en tonos rosas.

Sobre esa estructura se distribuyeron figuras de mariposas de diferentes tamaños y colores, entre ellas azules, violetas y amarillas. Las luces blancas terminaron de completar una puesta delicada y colorida, pensada también como escenario para las fotos del cumpleaños.

El look amarillo de Luz Tito que se robó todas las miradas

Para celebrar su cumpleaños, Luz Tito eligió un minivestido amarillo vibrante que combinó con la paleta de la ambientación. El diseño strapless, confeccionado en encaje, se destacó por su silueta ceñida al cuerpo y una falda con volados que aportó movimiento.

Luz Tito festejó su cumpleaños en Jujuy, rodeada de su familia, amigos y Tato Algorta.

De esta manera, el amarillo fue uno de los grandes protagonistas del estilismo, que la influencer completó con un collar dorado fino con un pequeño colgante y accesorios delicados. Para el beauty look, llevó el pelo lacio con raya al medio y dos pequeñas trenzas a los costados del rostro. El maquillaje siguió una línea natural, con un delineado fino en los ojos y labios rosados.