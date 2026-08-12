Luz Tito y Tato Algorta confirmaron su noviazgo con un romántico video: “Corazón feliz”

En un momento que muchos venían esperando, Luz Tito y Santiago "Tato" Algorta confirmaron su romance, poniendo fin a los meses de rumores y señales que indicaban que entre ellos había algo más que una amistad. La pareja compartió un tierno video desde una paradisíaca playa de Punta Cana y enterneció a sus miles de seguidores.

Luz Tito y Tato Algorta viven su amor en Punta Cana

El romance entre Luz Tito y Tato Agorta, ambos participantes de la edición 2025 de Gran Hermano, fue siempre un tema que tivo en vilo a los fanáticos del reality. El uruguayo, que se convirtió en el ganador de esa temporada, y la jujeña, que quedó en tercer lugar, lograron captar la atención del público no solo por su desempeño en la casa, sino también por la química que mostraban en cada encuentro.

Luz Tito y Tato Algorta

Desde el inicio, los seguidores percibían que existía una conexión especial, aunque ambos intentaron mantener cierto nivel de reserva, especialmente después de que Luz, en ese momento, mantenía una relación abierta con su pareja Alberto, oriundo de España.

El vínculo entre Luz y Tato se gestó en el encierro de la casa más famosa del país, donde la exposición mediática fue intensa y constante. Los dos compartieron momentos de tensión, alegría y apoyo mutuo, lo que ayudó a cimentar una amistad que, con el tiempo, se transformó en algo más profundo. Tras finalizar el reality, decidieron mantener su relación en secreto, prefiriendo que su vínculo permaneciera en la privacidad, lejos de las cámaras y del ojo público. Hasta hoy, que anunciaron lo que ya era un secreto a voces.

Luz Tito y Tato Algorta

La confirmación definitiva llegó a través de las redes sociales de Luz Tito, quien publicó un video que refleja claramente su felicidad. En las imágenes, Luz baila en la playa, cuando de repente aparece Tato, la levanta entre sus brazos y ambos se besan sin esconderse. La escena, llena de complicidad y amor, fue acompañada por la leyenda: “Mi corazón está feliz”.

La emoción de los fanáticos de Luz Tito y Tato Algorta tras la confirmación del romance

Actualmente, Luz Tito y Tato Algorta están viviendo su tan esperado romance, en ambos perfiles de Instagram se mostraron compartiendo momentos dulces y especiales en Punta Cana. "Y vine con mi favorita" , escribió el ganador de Gran Hermano 2025 en su cuenta de Instagram, Mientras ella publicó varios videos de su estadía junto al uruguayo.

El anuncio de su noviazgo generó gran revuelo en redes sociales, sus fanáticos, aquellos que lo siguieron desde Gran Hermano y que sospechaban que algo entre ellos había, celebraron con bombos y platillos la noticia. "Qué lindos", "Sean felices", "Ya sabía que algo pasaba", "Felicidades, mi pareja preferida", fueron algunos de los mensajes de los seguidores en Instagram.

Así anunciaron Tato y Luz su romance

Luz Tito y Tato Algorta no sólo son novios, sino también, comparten streaming y campañas de ropa en redes sociales. Anteriormente, los influencers actuaron en una novela vertical "El Hotel de los Secretos en Navidad" de Telefe, junto a Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2023 y Martina Pereyra, una modelo y participante de Gran Hermano 2025.