Milett Figueroa y Marcelo Tinelli confirmaron que siguen juntos y respondieron a las críticas

Marcelo Tinelli y su novia peruana, Milett Figueroa despejaron dudas acerca de su presente y dejaron en claro, pese a los rumores de que estarías separados, de que la relación se consolida con el tiempo. Instalados en su amplio piso de la torre Le Parc, en Palermo Chico, el conductor y su pareja subieron imágenes a las redes donde se muestran muy enamorados.

Milett dice que ella se derrite de amor por Marcelo y él por ella. Llevan 3 años juntos.

Hace unos días, en el living con vista al río, Milett posó con una microbi kini animal print, muy cerca de Marcelo Tinelli. Mientras define su etapa laboral, la pareja disfruta de la piscina de su casa y las comidas en familia en su refugio de amor.

Espléndida, la modelo peruana contó como cuida su escultural figura.

Cuál es la fórmula de Milett Figueroa para lucir divina

En las imágenes se evidencia el físico escultural de Milett, quien contó acerca de cómo cuida su imagen: “Como de todo. La verdad es que no me cuido en las comidas. Tengo tendencia a bajar de peso y cuando estaba en el Bailando bajé varios kilos. Entreno bastante porque la actividad física me hace bien a la cabeza”, concluyó la modelo.

Milett asegura que cuando ella viaja a Perú a ver a su familia o por trabajo, algunos medios hablan de ruptura.

Los planes de Tinelli en 2026

Por su parte, Marcelo comenzó el 2026 con muchos proyectos que incluyen un canal propio de streaming luego de la experiencia con su podcast “Estamos de Paso” en el canal Carnaval.

También negocia en varios canales su vuelta a la TV y el estreno y promoción de su docu-reality familiar “Los Tinelli”, transmitido a través de Amazon Prime Video para toda Latinoamérica. Además, sigue al frente de su bodega Lorenzo Wines.