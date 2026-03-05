Marcelo Tinelli anticipó cómo será su vuelta a la televisión: qué tipo de programa hará

Marcelo Tinelli se abre paso a la grilla televisiva 2026. El histórico conductor afirmó que, pese a no saber cuándo concretamente regresa a la pantalla chica, anticipó que está todo “ok” para darle paso a su nuevo programa. Si bien en las últimas horas se supo que en mayo sería el mes que lo verá renacer, en diálogo con Puro Show (Eltrece), contó cómo será su vuelta a la televisión y qué tipo de formato será.

Marcelo Tinelli, amo y señor del prime time televisivo

Luego de largos meses manteniendo un bajo perfil televisivo, Marcelo Tinelli vuelve a apostar a la televisión tradicional. Si bien intentó mantener el misterio de los pormenores de su nuevo ciclo en los medios, el presentador barrió con el imaginario social de ser el rostro de un Ritmo de la noche -su recordado magazine de entretenimiento- en su versión 2.0 y sostuvo que no se trata de ese tipo de formato.

Marcelo Tinelli | Instagram

Sin embargo, ante los fuertes rumores de la presencia de Martín Bossi como integrante de su staff de reidores y panelistas, sumó: "Con lo que vamos a hacer, alguna vez podría sumarse perfectamente". Respecto al contenido, el periodista informó que se va a ajustar a las demandas actuales, razón por la cual va a ser un mix de estilos. "Va a haber humor y de todo. Una ensalada... Lo vamos a ir tirando ahí en el momento. Quiero hacer un programa de entretenimiento y hay un montón de cosas para mezclar de lo que hemos hecho", contó. En esta línea, se mostró prudente y afirmó que todavía se está evaluando si va a ser de manera semanal o diario. “Estamos viendo”, sostuvo.

Marcelo Tinelli en Videomatch | Instagram

Marcelo Tinelli ¿vuelve al stream?

A fines del año pasado, Marcelo Tinelli desembarcó en el canal de streaming Carnaval. Pero, la superposición de compromisos laborales sumado a unas vacaciones planificadas generó que rápidamente se baje del formato. Teniendo en cuenta su veta empresarial y personalidad influyente dentro del medio, en la actualidad está evaluando seriamente volver a formar parte de las plataformas de transmisión. "Quedó muy bien la relación, así que, si hay algo para hacer, encantado. Me gustó mucho hacer el stream esos dos meses, lástima que después no pude seguir porque estábamos grabando el reality y tuve un viaje a Perú...".

Finalmente, redobló la apuesta y dejó en claro que va a tratar de sumarse a una nueva unidad de negocios: "También estamos preparando la idea de un streaming propio". Esta iniciativa respondería a las nuevas narrativas en las que las plataformas digitales forman parte del consumo de los usuarios y espectadores. En un escenario en el que los streaming avanzan cada vez más y la televisión atraviesa cambios significativos -casi estructurales-, su vuelta aparece como una apuesta firme por la pantalla tradicional y, en paralelo, por mantener el vínculo directo con las grandes audiencias.

De esta manera, Marcelo Tinelli prepara su regreso a la televisión con la intención de volver a conquistar al público en un contexto mediático muy distinto al de sus años dorados. Entre el desafío de adaptarse a las nuevas formas de consumo y la posibilidad de combinar la pantalla tradicional con el streaming, el conductor apuesta a reinventarse sin perder la esencia del entretenimiento que lo convirtió en una de las figuras más influyentes de la televisión nacional. Mientras se ultiman detalles del formato y la fecha de estreno, su vuelta ya genera expectativa en la industria y entre los televidentes.

NB