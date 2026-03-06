Guillermo Francella habló sobre los rumores de romance con Elba Marcovecchio: "Es un universo nuevo"

Guillermo Francella se refirió por primera vez a los rumores que lo vincularon con la abogada Elba Marcovecchio. Las versiones comenzaron después de que ambos coincidieran en el cumpleaños de Baby Etchecopar, donde se los vio conversando durante algunos minutos. A partir de esa escena, varios programas de espectáculos y en las redes se empezó a hablar de un supuesto romance. Frente a esa situación, el actor decidió aclarar lo ocurrido durante una entrevista para Radio La Red.

La charla se dio en el programa que conduce Toti Pasman en Radio La Red, donde Francella fue consultado directamente por el episodio. Fiel a su estilo tranquilo, el actor explicó cómo vivió la situación mediática. “Había ido al cumpleaños de Baby, obvio. Conversé con todo el mundo y de golpe conversé con ella un segundito ahí al lado de la parrilla. Y pasó eso”, contó. Con esa frase dejó en claro que se trató simplemente de una charla casual durante el festejo. Según explicó, el encuentro no tuvo mayor trascendencia que esa breve conversación.

Durante la entrevista también reflexionó sobre cómo funcionan hoy las redes sociales y los programas de espectáculos. Para el actor, muchas veces una escena mínima puede convertirse rápidamente en una historia completamente diferente. “Un poco eso es lo que también genera este encendido, generan las redes y este universo nuevo al que hay que adaptarse nada más”, comentó. Con esas palabras dejó entrever que entiende la lógica de la exposición mediática actual. Sin embargo, para alguien que siempre mantuvo un perfil bajo en su vida personal, la situación resultó llamativa.

El tema tomó aún más relevancia porque se produce después de la separación del actor de su histórica pareja, Marynés Breña. La pareja estuvo junta durante 36 años y tuvo dos hijos, Nicolás y Johanna (conocida como Yoyi), antes de confirmar el final de su relación. Según explicó Breña en una entrevista, la ruptura se dio sin escándalos ni terceros involucrados, sino por el desgaste propio de tantos años juntos. Incluso aclaró que mantienen un vínculo cordial y que continúan en contacto. En medio de ese contexto personal, una de las periodistas del programa le preguntó si le molestaba que una simple charla se transformara en un supuesto romance. Francella respondió con humor y sorpresa ante la dimensión que tomó la historia.

“Esa es la palabra: era un montón”, dijo al referirse a las versiones que circularon. Luego, el conductor fue directo y quiso saber si había existido algún encuentro posterior entre ellos. La respuesta del actor fue clara. “¿O sea que no salieron a comer?”, preguntó Pasman durante la entrevista. Francella respondió: “No, no pasó eso”. Con esa aclaración buscó cerrar el tema y dejar en claro que todo se trató simplemente de una charla circunstancial.