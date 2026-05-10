Lejos del modelaje, el nuevo proyecto de Rocío Guirao Díaz

Rocío Guirao Díaz volvió a reinventarse y sorprendió con un cambio profundo en su carrera profesional. Lejos de las pasarelas y de las campañas de moda que durante años la posicionaron como una de las modelos más reconocidas de la Argentina, la influencer decidió enfocarse por completo en el universo del bienestar y lanzó oficialmente su nuevo proyecto vinculado al entrenamiento consciente, el yoga y la salud integral.

Instalada desde hace varios años en Miami junto a su familia, la influencer encontró en el fitness una filosofía de vida. Después de más de dos décadas entrenando y practicando yoga, decidió dar un paso más y convertir esa pasión en un espacio pensado para acompañar a otras mujeres en su búsqueda de equilibrio físico y emocional.

Rocío Guirao Díaz

El nuevo proyecto wellness de Rocío Guirao Díaz

A través de su plataforma online, Rocío Guirao Díaz ofrece distintos planes de entrenamiento y yoga con clases en vivo, grabaciones disponibles por siete días y grupos privados de WhatsApp para generar comunidad entre sus alumnas. La primera clase oficial será este 11 de mayo de 2026 y ya despertó gran expectativa entre sus seguidores.

Según explicó en las redes sociales, su propuesta busca ayudar a las mujeres a reconectar con su cuerpo a través del movimiento, la respiración y la fuerza. "Mi objetivo es simple: ayudarte a sentirte más fuerte, más conectada y en armonía con vos misma. Este es tu espacio para moverte, entrenar, respirar y crecer a tu propio ritmo", expresó la modelo al describir la filosofía de Rocío Fit.

Rocío Guirao Díaz es instructora de yoga

En este sentido, el proyecto combina yoga con entrenamiento funcional, apostando a un equilibrio entre lo físico y lo emocional. Entre sus opciones aparecen programas más completos con cuatro clases semanales y otros enfocados exclusivamente en yoga o entrenamiento consciente, todos orientados a mejorar la calidad de vida sin caer en exigencias extremas.

La modelo presentó oficialmente este nuevo desafío profesional a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde mostró distintas imágenes entrenando y dando clases de yoga frente al mar en Miami. Allí dejó en claro que esta iniciativa representa mucho más que una aplicación fitness tradicional.

"Después de años entrenando, probando distintos métodos y aprendiendo qué es lo que realmente me funciona… nació Rocío Fit", escribió junto al posteo. Luego, agregó: "No es una app más. Son clases EN VIVO conmigo. Yoga, entrenamiento y una comunidad para volver a sentirte bien".

Con una estética relajada, natural y enfocada en el bienestar integral, Rocío Guirao Díaz se consolida como una de las influencers fitness más importantes del país, logrando conectar con miles de mujeres que siguen de cerca su estilo de vida saludable y equilibrado.

El bienestar como eje de su nueva etapa

Cabe destacar que este interés por el entrenamiento y el yoga no es algo nuevo en la vida de Rocío Guirao Díaz. Desde hace años, la modelo comparte en redes sociales sus rutinas de ejercicio, hábitos saludables y momentos dedicados al bienestar físico y mental.

Rocío Guirao Díaz

Ahora, con este lanzamiento, transforma esa experiencia personal en un proyecto profesional que busca inspirar a otras personas a incorporar movimiento y hábitos conscientes en su vida cotidiana. A diferencia de las propuestas centradas únicamente en el cambio físico, su nuevo proyecto pone el foco en el equilibrio emocional, la constancia y la conexión con una misma.