Paula Chaves: “La gente quiere de mí, algo que ya no tengo”

Paula Chaves abrió su corazón y habló de las opiniones que recibe en las redes sociales acerca de su cuerpo, después de haber sido madre. La conductora habló en el streaming Tapados de Laburo de Olga e hizo una fuerte confesión al respecto. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas, ya que tuvo una contundente reacción por parte de los seguidores.

Paula Chaves se expresó sobre los comentarios desafortunados sobre su cuerpo

Paula Chaves tuvo una carrera destacada en el mundo del modelaje, comenzando a trabajar para una importante marca con solo 16 años. A lo largo de su carrera, supo mantenerse en ese camino vistiendo distintas etiquetas. Sin embargo, ahora, siendo madre de tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa, y en un contexto diferente de conciencia sobre los cuerpos de las mujeres en comparación con hace 20 años, la artista expuso las críticas y la presión que recibe del público sobre su apariencia.

Paula Chaves en Olga//Instagram

En una charla distendida pero profunda, la conductora reveló la verdad que atraviesa con su cuerpo a sus 41 años. “Entiéndanme y bánquenme o bardéenme. Habiendo estado en el mundo de la moda y haber visto mi cuerpo hegemónicamente magra, flaca, a una determinada edad, después de haber tenido tres hijos, a mí me da vergüenza muchas veces estar en la playa cómoda con un traje de baño porque entiendo que la gente quiera ver de mí algo que yo ya no tengo”, dijo la ganadora de Super M 2003.

Además, Paula contó que suele recibir comentarios en redes sociales que cuestionan su estado físico. “Mil veces me han mandado mensajes diciendo, yo la vi en la playa, tiene panza. Sí, hermana, tengo panza porque tuve tres hijos. El último pesó 4,6 kilos”, relató, y agregó que sigue usando traje de baño para demostrarle a su hija que el cuerpo no es un límite a la hora de lucir a la moda. “Trato de demostrarle a mi hija y voy con una microtanga, me importa nada, pero lo hago por la salud mental de mi hija. Porque quiero que Olivia crezca sabiendo que tiene una mamá, que tiene un cuerpo, que no se avergüenza de mostrarlo”, expresó la conductora.

Paula Chaves con su hija Olivia//Instagram

Paula Chaves lanzó una reflexión en el streaming de Olga

Paula Chaves también confesó que esos comentarios en redes sociales han llegado a afectarla y en muchas ocasiones ha sentido pudor de mostrarse tal cual es: “Siento que está mucho la presión puesta en yo debería tener el cuerpo que toda la gente pretende ver de mí. Tuve 26 años bailando, 5 horas por día y no lo tengo. Tengo panza y a veces me avergüenza mostrarlo”.

La pareja de Pedro Alfonso explicó que ese sentimiento surge a raíz de los mensajes sin piedad de los haters y cuestionó: “Porque me pongo un conjunto blanco y la gente en redes sociales me pone que es una heladera, se le nota la panza, debe ser que está embarazada. Y eso es la gente opinando en mis redes sociales”. Sin embargo, sostuvo: “Me trato de deconstruirme y mostrarme natural porque quiero ponerme un vestido blanco, me chupa un huevo, lo que opines, pero al mismo tiempo subo la foto y está todo el mundo abajo diciendo, parece un termotanque, es una heladera. Entonces es como que estoy todo el tiempo yendo y viniendo tratando de conformar”.

Paula Chaves//Instagram

A pesar de todo, la conductora reiteró que quiere dejar una enseñanza a sus hijos: “Me da vergüenza estar en la playa con la bikini, pero al mismo tiempo digo, no, ya a mi hija le voy a demostrar que mi cuerpo es hermoso como es. Y yo por haber tenido ustedes tres, tengo el cuerpo hermoso que tengo”.

El comentario de Paula Chaves en el streaming de Olga generó gran repercusión entre los seguidores del programa Tapados de Laburo que apoyaron los dichos de la conductora. “Bien dicho”, “Sos una Diosa Paula, a la gilada ni cabida”, “Pau te amamos así natural”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales.