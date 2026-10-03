Paula Chaves mostró su fin de semana con Pedro Alfonso, sus hijos y su suegro, Horacio: parque de diversiones y autitos chocadores

Paula Chaves y Pedro Alfonso volvieron a compartir uno de esos planes en los que la vida familiar queda por completo en primer plano. La pareja aprovechó el fin de semana para pasar varias horas fuera de casa junto a sus hijos y sumar a la salida a otros integrantes cercanos del clan.

Esta vez también estuvo presente Horacio Alfonso, el papá de Pedro y suegro de Paula, quien acompañó a sus nietos durante buena parte de la jornada. La conductora registró distintos momentos del encuentro y terminó mostrando una secuencia en la que chicos y adultos se animaron por igual a participar de los juegos.

Paula Chaves y Pedro Alfonso disfrutaron de una tarde junto a sus hijos

Paula Chaves mostró a través de sus redes sociales parte de la salida que compartió con Pedro Alfonso, sus tres hijos, Horacio Alfonso y otros intrgrantes del clan en un parque de diversiones. El paseo incluyó distintas atracciones y propuestas pensadas para toda la familia, mientras la modelo iba registrando las reacciones y algunos de los momentos más espontáneos del grupo.

Uno de los registros muestra a la conductora en una de las atracciones de mayor velocidad, donde decidió filmar parte del recorrido mientras atravesaba las subidas y bajadas. Los gritos y las risas quedaron registrados en primera persona, en una secuencia que dejó ver cómo vivió uno de los momentos con mayor adrenalina de la tarde.

Pedro también participó activamente del paseo y apareció en diferentes momentos junto a sus hijos. El productor y actor dejó de lado el papel de simple acompañante y se sumó a los juegos, algo que terminó generando varias de las escenas más divertidas que Paula eligió compartir con sus seguidores.

A lo largo del día, los hijos de la pareja fueron apareciendo en diferentes momentos del recorrido, acompañados por sus padres y su abuelo. Las imágenes dejaron ver una salida distendida, con cada integrante del grupo sumándose a las actividades según el momento.

Pedro Alfonso y sus hijos se divirtieron en los autitos chocadores

Pedro Alfonso también quedó registrado durante uno de los clásicos del parque: los autitos chocadores. El actor se sumó a la propuesta junto a parte de la familia y protagonizó una de las secuencias más descontracturadas de la publicación, entre maniobras, choques y risas.

La actividad permitió ver otra parte de la dinámica que mantienen con sus hijos durante este tipo de salidas. Los adultos participan de los juegos junto a ellos y forman parte de la experiencia, en lugar de limitarse a esperar desde afuera mientras los chicos recorren las distintas atracciones.

Paula continuó documentando el paseo desde diferentes puntos y fue alternando imágenes de sus hijos con otras en las que Pedro aparece disfrutando de las actividades. La cámara terminó funcionando como un registro espontáneo de la tarde, con escenas breves que mostraron cómo se repartían entre cada uno de los juegos. Uno de estos momentos fue transmitido cuando la familia jugó a los autitos chocadores y pasaron un momento muy divertido, mostrándole a sus seguidores un poco de lo que fue esta aventura.

Horacio Alfonso acompañó a sus nietos durante la salida

Paula Chaves también mostró la presencia de Horacio Alfonso, el papá de Pedro, quien formó parte del paseo junto a su hijo, su nuera y sus nietos. La incorporación del abuelo permitió que la jornada reuniera a distintas generaciones de la familia en un mismo plan.

En varios fragmentos puede observarse al grupo recorriendo el lugar y esperando antes de ingresar a las diferentes atracciones. Horacio aparece integrado a la dinámica familiar y acompañando a sus nietos, mientras el matrimonio se distribuye entre los distintos juegos y momentos del recorrido.

Su presencia sumó otra dimensión al encuentro, que dejó de ser únicamente un plan de la pareja con sus tres hijos. El paseo terminó convirtiéndose en una salida compartida entre padres, hijos y abuelo, algo que la conductora decidió incluir entre las postales que publicó de su fin de semana.

El papá de Pedro Alfonso también participó de la salida junto a sus nietos.

La dinámica familiar de Paula Chaves y Pedro Alfonso

Paula Chaves y Pedro Alfonso llevan años mostrando algunos momentos de la vida que construyeron junto a Olivia, Baltazar y Filipa. Las actividades con sus hijos suelen ocupar un lugar importante dentro de su rutina, especialmente durante los fines de semana y los períodos en los que ambos pueden alejarse de sus compromisos profesionales.

Esta salida permitió verlos en un registro relajado y sin demasiada puesta en escena. Pedro se animó a los juegos, Paula documentó buena parte de la experiencia y los chicos fueron los protagonistas de distintos momentos, mientras Horacio acompañaba al grupo durante la jornada. El material difundido en las redes sociales terminó mostrando algo más que una sucesión de atracciones. La dinámica entre padres, hijos y abuelo quedó en el centro de las imágenes, con escenas de diversión, complicidad y distintas generaciones compartiendo un momento en común.

Paula Chaves compartió un nuevo fin de semana junto a su familia

Así, Paula Chaves mostró un nuevo fin de semana junto a Pedro Alfonso, sus hijos, su suegro y otros integrantes del clan, en una salida atravesada por los juegos, los autitos chocadores y las distintas atracciones. Más allá del escenario elegido, las imágenes terminaron reflejando una jornada centrada en la familia y en el tiempo compartido entre ellos.