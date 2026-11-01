Así fue el make up soft glam de Lali Espósito para su casamiento con Pedro Rosemblat

Este fin de semana, Lali Espósito celebró su boda con Pedro Rosemblat junto a su familia y amigos más cercanos. Para este importante evento, la artista eligió un make up que acompañó su vestido de novia, sumándose a una tendencia que gana protagonismo en los maquillajes de novias de aquellas mujeres que buscan resaltar su belleza, pero manteniendo el aspecto natural de su rostro.

Así es el maquillaje nupcial de Lali Espósito

Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el gran paso y celebraron su casamiento este sábado 31 de octubre. Para esta ocasión tan especial, la cantante apostó por una estética minimalista y elegante, en la que cada detalle de su estilismo tuvo un papel protagonista. Además de su vestido de novia, uno de los aspectos que despertó curiosidad fue el maquillaje que eligió para dar el "Sí, quiero": un efecto soft glam.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en su casamiento | Instagram

A partir de las imágenes que compartió la artista en su cuenta de Instagram, se pudo conocer parte de la apuesta beauty de la artista, que acompañó su look nupcial con una propuesta de maquillaje, apostando por una piel satinada y luminosa, con ese efecto glow que se convirtió en uno de los grandes protagonistas de las tendencias beauty. La elección del mismo funcionó como complemento de un estilismo que se destacó por su sencillez. En lugar de recurrir a una propuesta recargada, la artista lució un makeup enfocado en una piel saludable y los tonos suaves.

La base unifica el tono sin ocultar la naturalidad de su rostro. El contouring sutil define los pómulos y la mandíbula, mientras que el rubor en tonalidades durazno y rosa cálido aporta frescura. La mirada gana protagonismo con un delineado cat-eye que estiliza los ojos, sombras neutras y pestañas bien definidas. Las cejas prolijamente peinadas completan el look, mientras que los labios nude, con matices amarronados y rosados, suman un toque de color sin saturar.

Respecto al peinado, la elección fue un semirrecogido que aporta romanticismo. El pelo ondulado y perfectamente definido aporta movimiento y textura, con una caída natural sobre la espalda. La raya al medio y los mechones en la parte de la frente hacia los laterales enmarcan el rostro y suavizan las facciones, en una apuesta que combina inspiración clásica con una impronta contemporánea.

El toque final lo aporta un velo largo y liviano, integrado discretamente en la parte posterior del peinado. Sobre el cabello oscuro, el accesorio suma delicadeza y movimiento sin restarle protagonismo a las ondas. El resultado es un beauty look de espíritu nupcial, donde el maquillaje luminoso, los tonos cálidos y el estilismo descontracturado conviven en perfecta armonía. Una combinación que confirma que el verdadero glamour también está en los detalles.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este fin de semana | Instagram

El vestido minimalista que eligió Lali Espósito para su casamiento con Pedro Rosemblat

Para su boda con Pedro Rosemblat, Lali Espósito eligió un vestido blanco de estilo elegante y sobrio; un diseño largo de seda, con una silueta fluida que acompaña la figura y aporta movimiento. La parte superior presenta un escote corazón, mientras que la falda tiene un plisado sutil que suma textura sin recargar la prenda. Una elección de líneas limpias y detalles delicados, en sintonía con una celebración que también estuvo marcada por la sencillez.

Un detalle que llamó la atención fue que decidió prescindir de una cola de grandes dimensiones. De esta manera, mantuvo una estética despojada, en la que el vestido y los detalles de belleza fueron suficientes para construir su imagen de novia.

El vestido minimalista que eligió Lali Espósito para su casamiento con Pedro Rosemblat

El resultado del make up de Lali Espósito es el de una novia de tendencia absoluta, con un soft glam que combina naturalidad y glamour. En lugar del clásico delineado negro intenso, la solista apostó por un trazo cat-eye sutil y ligeramente difuminado, que alarga la mirada y genera un efecto lifting, levantando visualmente los rasgos. Una apuesta beauty que realza sus facciones sin sobrecargar el maquillaje y encuentra el equilibrio perfecto entre frescura y juventud.