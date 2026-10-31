Después de semanas de expectativa y hermetismo, se conoció la primera foto de Lali Espósito y Pedro Rosemblat como recién casados. La imagen, publicada por el periodista Gustavo Méndez en sus redes sociales, permitió descubrir uno de los detalles más esperados de la celebración: el vestido de novia que eligió la cantante para dar el sí este sábado 31 de octubre.

Lali Espósito eligió un vestido minimalista para su casamiento con Pedro Rosemblat

Así es el vestido minimalista que eligió Lali Espósito para su casamiento con Pedro Rosemblat

Para la ocasión, Lali Espósito brilló con un diseño blanco de estética minimalista. A partir de lo que se alcanza a distinguir en la foto, se trata de un vestido largo, de silueta limpia y sin grandes volúmenes. La parte superior acompaña la figura y la falda cae de manera fluida hasta el suelo. El conjunto se completa con una capa liviana desde los hombros que aporta movimiento, en línea con lo que la propia artista había anticipado días antes de la boda.

En una entrevista con el medio mexicano Frontera, durante los Premios Billboard de la Música Latina, la cantante había descartado la imagen de una novia tradicional. “A veces me dicen que voy a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros, pero no. Nada de eso va a pasar”, había contado. La primera postal del casamiento parece confirmar esa elección por la sencillez y las líneas depuradas.

El vestido de novia de Lali Espósito para su boda con Pedro Rosemblat

Pedro Rosemblat, por su parte, eligió un traje en tono beige claro, acompañado por una camisa blanca. Una propuesta de sastrería clásica y descontracturada que armonizó con el estilo del vestido de su flamante esposa.

Por su parte, según pudo saber CARAS, el vestido de Cande Vetrano, una de las testigos de la ceremonia, fue diseñado especialmente por Camila Romano. El mismo fue confeccionado a medida en un delicado tono turquesa. De silueta irregular, cuello halter y espalda descubierta, la pieza está realizada en gasa de seda natural y espalda descubierta realizado en gasa de seda natural y varias capas superpuestas, con volados alforzas y recortes.

Cande Vetrano con un vestido de la diseñadora Camila Romano | RS Fotos

La ceremonia tuvo lugar al aire libre, en el jardín de Casa Carlos, la casona de San Telmo que la pareja eligió para celebrar su unión. En la imagen se observa a los novios frente a sus invitados, distribuidos a ambos lados de un pasillo central. La ambientación incluyó arreglos florales blancos, una estructura de tela clara y sectores de descanso bajo sombrillas, en un entorno rodeado de vegetación.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en Halloween, el día que se conocieron.

La elección del 31 de octubre tampoco fue casual. Lali Espósito y Pedro Rosemblat se conocieron en una fiesta de Halloween en 2023 y decidieron celebrar su boda tres años después, en la misma fecha. Así, la noche de brujas quedó ligada para siempre a la historia de amor de la pareja.