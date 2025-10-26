Así fue el mega casamiento de Peque Schwartzman y Euge de Martino: entrada de lujo, cena a la vera de un estanque y cierre a puro descontrol

Este sábado,25 de octubre, Diego “El Peque” Schwartzman y Eugenia de Martino coronaron su historia de amor con una boda de ensueño en el exclusivo Dok Haras de Exaltación de la Cruz. En un entorno natural y sofisticado, el participante de MasterChef Celebrity y la modelo dieron el “sí, hasta viejitos” definitivo rodeados de familiares, amigos y un clima de pura emoción. El lujoso lugar lució una ambientación de película con cientos de rosas blancas y una glorieta al aire libre donde se desplegó el altar principal.

Peque Schwartzman y Euge de Martino | Instagram

Peque Schwartzman y Euge de Martino, una boda a pura emoción

Peque Schwartzman y Euge de Martino se casaron el pasado jueves 16 de octubre por civil en un registro civil de la Ciudad de Buenos Aires. Tras un año de su tierno compromiso en París, la joven pareja comenzó a concretar el sueño de vivir juntos para toda la vida.

Este sábado 25 de octubre fue la fecha elegida para llevar a cabo la ceremonia simbólica que fue tan elegante como romántica. Bajo un cielo completamente despejado, los novios se juraron amor eterno en una puesta campestre que combinó frescura y estilo. Luego de una celebración íntima realizada días atrás, esta vez los tortolitos optaron por un festejo campestre y una fiesta multitudinaria, con una decoración pensada al mínimo detalle. El aire rural del campo se mezcló con una atmósfera glamorosa que transformó el lugar en un auténtico cuento de hadas. Todos los detalles quedaron registrados en la cuenta de Instagram Azaras Eventos quienes fueron los encargados de materializar el sueño de los recién casados.

En cuanto a los looks de los protagonistas, Eugenia deslumbró con un atuendo nupcial sumamente delicado. Eligió un vestido blanco strapless con escote en forma de corazón confeccionado en satén, con un drapeado lateral que acentuaba su figura y una caída recta con cola sutil. El detalle más impactante fue su gargantilla de perlas grandes, una joya vintage que aportó un toque sofisticado y de época. Su peinado, un recogido bajo con raya al costado, se completó con un velo largo de tul y un ramo de calas blancas que acompañaron su estilo romántico y natural.

Por su parte, el flamante novio lució un traje de lino beige claro con camisa blanca sin corbata, un look relajado y elegante, ideal para la ceremonia al aire libre. El deportista completó su atuendo con una flor blanca en la solapa, en sintonía con el ramo de su esposa.

El lugar de ensueño que eligieron Peque Schwartzman y Euge de Martino

Cada rincón del lugar reflejó la esencia del Peque Schwartzman y Euge de Martino. La recepción combinó la calidez del entorno natural con detalles perfectamente seleccionados: mesas a la vera del lago, guirnaldas de luces, vajilla de diseño, centros de mesa florales y una mesa adornada con una torre de copas de cristal donde el matrimonio descorchó el Champaign para brindar con los allí presentes. Los invitados disfrutaron de una cena gourmet y una pista de baile que se encendió apenas comenzó la noche, con música en vivo y un ambiente festivo que se extendió hasta la madrugada, la cual tuvo incluido el tradicional trencito.

Las redes sociales se llenaron de imágenes de la boda, ya que tanto los invitados como la cuenta organizadora del evento compartieron los momentos más especiales. Desde la entrada triunfal de la novia en un auto antiguo hasta el primer baile de casados bajo un cielo completamente despejado, cada instante fue registrado con emoción. "Están los que realmente queríamos. Todas las caras que miramos alrededor son lo máximo y lo vamos a disfrutar muchísimo", dijo ante el micrófono el tenista sumamente emocionado junto a la radiante novia.

Con esta celebración, Peque Schwartzman y Eugenia de Martino comienzan una nueva etapa en su historia rodeados del cariño de sus allegados y seres queridos, quienes compartieron una velada a pura emoción. Rodeados de una atmósfera mágica, los recién casados vivieron una noche inolvidable que quedará grabada en sus memorias como el inicio de un camino compartido lleno de amor.

NB