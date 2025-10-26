Los mejores looks de las Elecciones 2025: de María Belén Ludueña y Analía Maiorana a Cande Ruggeri

Se llevan adelante las elecciones legislativas a nivel nacional. Una contienda que, increíblemente, mezcla el mundo de la política y del espectáculo, debido a la gran cantidad de famosos y famosas que intentan conseguir su puesto y dar los primeros pasos en ese mundo. De Karen Reichardt a Fernando Burlando y de Virginia Gallardo y hasta el Turco García, las celebridades dijeron presentes en una jornada tan particular.

Los mejores looks de los famosos en elecciones legislativas 2025

La expectativa alrededor de las elecciones era mucha. Ya no solo por la injerencia que pudieran tener a nivel político, sino también por la performance de los famosos que se postulaban. A lo largo de todo el domingo, se pudo ver a decenas de celebridades que desfilaron por los diferentes centros de votación.

María Belén Ludueña

María Belén Ludueña lució un look discreto y sobrio en este domingo de elecciones. Fiel a su estilo sofisticado y contemporáneo, la periodista se presentó a votar con una camisa celeste de corte amplio, un jean oscuro y como accesorio, eligió una mini shoulder bag de color marrón.

Analía Maionara

Analía Maionara acompañó a su esposo Diego Santilli, candidato por la provincia de Buenos Aires, a votar y lució un look relajado. La empresaria se mostró frente a las cámaras con un jean oxford azul oscuro, una remera blanca y una chaqueta verde militar. Para completar el outfit eligió un maquillaje natural en tonos nude y el pelo suelto.

Cande Ruggeri

Cande Ruggeri eligió un atuendo muy canchero para dar su voto este domingo: la modelo aprovechó la mañana fresca para lucir una campera de cuero en color cemento, un buzo negro discreto y unas gafas oscuras. Pero los detalles se ganaron las miradas: sus uñas pintadas con la tendencia del efecto "ojo de gato" en color vía láctea y sus accesorios en color plateado fueron la elección más acertada para complementar el look.

Mica Viciconte

Micaela Viciconte lució un look casual y relajado ideal para la jornada electoral. La influencer eligió un suéter tejido color blanco con cuello redondo, que combinó con una campera deportiva liviana en tono oscuro. Llevó el cabello recogido en un rodete bajo y sin maquillaje recargado, mostrando un estilo natural. A su lado, su hijo Luca, fruto de su relación con Fabián Cubero, aparece sonriente, con una remera verde lima con estampado.

Carla Peterson y Martín Lousteau

Carla Peterson eligió un look urbano y descontracturado con una camisa blanca, ideal para la primavera, que combinó con el cabello suelto y al natural. Completa el conjunto con unos lentes de sol estilo oversized de marco marrón, que le dan un toque sofisticado y moderno. Por su parte, Martín Lousteau, candidato por la Ciudad de Buenos Aires, aparece con un look clásico y relajado. Viste una campera azul oscuro sobre una remera negra, una combinación simple y cómoda, perfecta para la jornada electoral.

Florencia de la V

Florencia de la V optó por un look elegante y sofisticado para ir a votar. Combinó una blusa oversize en tono verde oliva con una minifalda blanca de cuero, logrando un equilibrio entre lo casual y lo chic. Para estilizar la figura, sumó un cinturón beige con hebilla dorada y completó el conjunto con stilettos al tono. Como accesorios, llevó una cartera Valentino con estampado animal print y detalles dorados, además de pulseras doradas y unos anteojos de sol grandes, sello clásico de su estilo glamoroso.

Cristina Pérez

Cristina Pérez eligió un look sobrio, moderno y elegante para asistir a votar. La periodista llevó un blazer color chocolate con finas rayas blancas, de corte entallado, que le dio un aire profesional. Lo combinó con una blusa blanca clásica, que aportó luminosidad y contraste al conjunto. Para mantener un estilo casual pero pulido, optó por jeans ajustados azul medio y botas en punta color suela, de taco fino, que suman un toque sofisticado. Llevó el cabello suelto y lacio con un maquillaje natural.

Noticia en desarrollo.