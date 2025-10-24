Florencia Peña mostró su tatuaje más doloroso hasta ahora: el video que sorprendió a sus seguidores

Los tatuajes ocupan un lugar importante en la vida de Florencia Peña. Con el paso de los años, la actriz ha convertido su cuerpo en un lienzo donde plasma etapas, emociones y símbolos que la acompañan a lo largo de su vida. Su relación con la tinta comenzó en la adultez, en medio de un proceso personal difícil, y desde entonces no dejó de sumar diseños que representan diferentes momentos de su historia.

Florencia Peña

El primero de sus tatuajes surgió durante su separación de Mariano Otero, padre de dos de sus hijos. En aquel entonces, Florencia Peña decidió tatuarse su nombre en la espalda. Sin embargo, la reacción no fue la esperada pues, poco tiempo después, la pareja se separó. Con su característico humor, la actriz contó que luego modificó el tatuaje para convertir el “Mariano” en “María”, su propio nombre, acompañado por un diseño ornamental.

La historia detrás de los tatuajes de Florencia Peña

A lo largo de los años, Florencia Peña ha sumado múltiples diseños en distintas partes del cuerpo: mandalas, palabras, flores de loto y figuras geométricas. En 2019, compartió con sus seguidores la imagen del fénix y explicó que se trata del símbolo de su vida, una metáfora de su capacidad de reinventarse. También dejó ver tatuajes en los brazos, los glúteos y las piernas.

Su vínculo con los tatuajes ha crecido con el tiempo, y cada nuevo diseño marcó una etapa distinta, desde la maternidad hasta los momentos de introspección personal. En algunas entrevistas, Florencia Peña ha confesado haber perdido la cuenta de cuantos diseños lleva en la piel.

El nuevo tatuaje de Florencia Peña

En las últimas horas, la actriz volvió a ser noticia al mostrar el proceso de su nuevo tatuaje: una mariposa en la rodilla. El diseño fue realizado por la reconocida artista Sophia, de iamsophiart, en su estudio de Balvanera. Florencia Peña compartió el video del momento en sus historias de Instagram, donde se la vio entre risas y gestos de dolor.

“Hoy reaccionamos en vivo al nuevo tatuaje que se me ocurrió hacer en la rodilla”, expresó con humor Florencia Peña, mientras la tatuadora le respondía: “Hoy como per.. atropellada, pero siempre per...”. Se sabe que las zonas cercanas al hueso son las más dolorosas, y esta vez la humorista no dudó en admitirlo. Aun así, el resultado la dejó encantada y sus seguidores no tardaron en elogiar la valentía con la que enfrentó el procedimiento.