Así es la habitación estilo princesa de Shaina y Eva, las hijas de La Joaqui: casa de muñecas XXL, peluches y obras de arte

"Llegar a casa" es la frase que sintetiza el sentimiento de La Joaqui al abrir las puertas de su casa en Instagram.. En un video reciente, la cantante mostró cómo es por dentro el refugio de sus hijas, Shaina y Eva, un espacio que se aleja de la impronta urbana.

Un universo de juegos: la casa de muñecas XXL de las hijas de La Joaqui

Lo primero que llama la atención es el contraste en la arquitectura: las paredes están completamente revestidas de madera oscura con molduras talladas, lo que le da al ambiente un aire clásico que se ve rematado por una araña de cristal colgando del techo.

Sobre un piso de madera se despliega un área de juegos donde la protagonista absoluta es una casa de muñecas de tamaño XL. Se trata de una pequeña estructura de varios pisos, completamente amueblada y decorada, que permite que las niñas se sumerjan en sus propias historias.

Cerca de allí, el suelo está cubierto con alfombras de pelo largo, creando una zona para que Shaina y Eva jueguen cómodamente, a la vez que las rodean canastos repletos de juguetes. Está claro que el foco principal del cuarto está puesto en la diversión.

La Joaqui junto a sus hijas, Shaina y Eva.

Aún así, la decoración de la habitación está cargada de identidad. En una de las paredes de madera se destaca un cuadro muy especial: un dibujo hecho a mano con la frase "Feliz cumple. Te amo". Este detalle, sumado a los peluches gigantes que hacen de "guardianes" del lugar, como una enorme capibara sentada en una mesa, refuerza la idea de un espacio pensado para el disfrute y el tiempo en familiar. A su vez, la luz suave de las dicroicas termina de armar un clima que permite la distención.

Entre juegos y mascotas, cómo es la rutina de las hijas de La Joaqui

La lógica del espacio se termina de cerrar con los cachorros que dan vueltas por el lugar mientras las nenas juegan con sus cosas. Entre los almohadones rosas y las cajas de muñecas, y lejos de ser un espacio solo para la foto, se nota que es un ambiente sumamente aprovechado.

Este refugio es el reflejo de un hogar donde la estructura original de la casa se rinde frente la energía de la infancia. El equilibrio de este espacio de juegos define el estilo de vida de la artista en su rol de madre: una mezcla de tradición y libertad total para que sus hijas se apropien de cada rincón.