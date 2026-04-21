La Joaqui y Ángela Torres usaron mismo vestido y una vez más mostraron su gran parecido: "Las lindas no nos copiamos"

La Joaqui y Ángela Torres son de las it girls del momento, que mantienen su amor por la música en diferentes estilos individuales. Sin embargo, desde siempre fueron apuntadas como personas físicamente parecidas, y ellas bromearon al respecto. En los últimos días, la cantante de "Butakera" sorprendió con un radical cambio de look, y, momentos más tarde, se mostró junto a su amiga usando el mismo vestido. Entre sorpresas y un anuncio, marcaron su complicidad en la moda.

La Joaqui y Ángela Torres: mismo vestido, gran parecido

Mismo vestido y gran parecido: La Joaqui y Ángela Torres coincidieron en sus looks

La Joaqui y Ángela Torres son de las amigas más cercanas dentro de la música. Ambas son referentes del estilo urbano actual, marcando sus diferencias en sus canciones y letras. Sin embargo, en las últimas horas generaron emoción, al mostrarse juntas con el mismo vestido y su gran parecido. En sus redes sociales, compartieron fotos juntas luciendo un slip dress de encaje total white. El mismo tenía una parte superior de corte triangular, y caía con movimiento por encima de sus rodillas. Las mujeres no solo compartían atuendo, sino que también corte de pelo largo con ondas en la punta y un rubio tendencia del momento. "Opuestos complementarios", escribieron en el posteo de Instagram.

La Joaqui y Ángela Torres: mismo vestido, gran parecido

Los usuarios no tardaron en mostrarse emocionados por este encuentro y coincidencia, y dieron sus opiniones al respecto. Sin embargo, y ante algunos comentarios haters, la cantante de "Butakera" dejó en claro su complicidad y amistad. "No sé quién los traumó tanto, pero obvio que podemos usar el mismo vestido, peinarnos igual, comprar el mismo makeup y compartir perfume. Las lindas no nos copiamos, las lindas hacemos match", destacó. Lejos de lo que todos se esperaban, esta coincidencia no fue solo para mostrar su parecido, sino que también para anunciar una nueva colaboración llamada "Espejo", y que remite a los comentarios que hablan sobre su apariencia.

La Joaqui y Ángela Torres: mismo vestido, gran parecido

A pesar del parecido, las personalidades difieren: La Joaqui se arriesga a cambios, y Ángela Torres mantiene su estilo hada

Las amistades en las celebridades tienen coincidencias y diferencias muy notorias, y que las hace complementarias en sus reuniones. La Joaqui y Ángela Torres no son una excepción.

Por un lado, La Joaqui encuentra su expresión en sus diversos cambios de looks y apuestas para sus distintas canciones. Ella marca eras en su personalidad, manteniendo siempre su estilo gótico, pero encontrando pelucas y cambios de colores para sumarle.

El estilo de La Joaqui

Por el otro, Ángela Torres encontró su pasión en el estilo fairytale sensual, con colores pasteles y luminosos, muy contrarios al de su compañera. Es así como la moda minimalista, pero con tonalidades vintages o accesorios diferenciales se vuelven un amplio espectro dentro de una misma búsqueda personal.

El estilo de Ángela Torres

Sin embargo, en las últimas horas, coincidieron en estilo de cabello y vestido, y no dudaron en destacarlo en sus redes sociales. Una vez más, La Joaqui y Ángela Torres mostraron su gran parecido, dejando en claro que se trataba de match y complicidad. Así, emocionaron a sus seguidores al anunciar que se acercaría una colaboración, con una portada donde ambas imágenes se fusionan y demuestran que son un "espejo" de la otra.

A.E