El nuevo look de La Joaqui que enloqueció a todos: "Pensé que era Ángela Torres"

En las últimas horas, La Joaqui causó furor en redes sociales luego de mostrar su radical cambio de look. La cantante popular, quien marca tendencia por su estilismo disruptivo y siempre de alto voltaje, enloqueció a sus seguidores al compartir el resultado final de su imagen causando reacciones de todo tipo, incluso el de su novio, Luck Ra. Referente indiscutida de una estética provocadora y original, sorprendió a todos con una apariencia que reafirma su capacidad para imponer tendencia y reafirmar su estilo.

La Joaqui dejó atrás el bermejo rojizo

Desde que se convirtió en una de las figuras más reconocidas por el público, La Joaqui hizo de su imagen un verdadero estilismo. Sus tatuajes, sus outfits, su maquillaje disruptivo y hasta su cabello forman parte de un packaging que la vocalista creó para conquistar a su público. En esta oportunidad, le dijo adiós a un color que la caracterizó durante su paso por MasterChef Celebrity (Telefe), el bermejo rojizo, e irrumpió en su cuenta personal de Instagram con un rubio dorado que es el tono actual que eligen las famosas.

Cambio de look de La Joaqui | Instagram

A través de un carrusel de fotografías, la intérprete mostró en detalle el resultado de su paso por la peluquería donde cambió la colorimetría de su larga cabellera. “Lo que a mí me divierte, para vos está muy mal”, escribió en el pie de las instantáneas con la ironía que la caracteriza dejando al libre albedrío las interpretaciones de sus fans y los cibernautas.

Cambio de look de La Joaqui | Instagram

La Joaqui y su parecido con Ángela Torres

Entre los halagos y piropos que recibió La Joaqui en la famosa red social de la camarita, la reacción de Luck Ra no pasó desapercibida. “A partir de ahora me gustan las rubias”, señaló el cuartetero. No obstante, acto seguido se retractó y especificó a qué se refería puntualmente dejando de lado las especulaciones y los malos entendidos. “Me gusta una rubia que se llama Joaquinha”, señaló, mientras que, en otro comentario disparó: “Dios”, junto a emojis de caritas con baba en señal de su aprobación al nuevo hairstyle de su futura esposa.

Cambio de look de La Joaqui | Instagram

En paralelo, algunos de los espectadores virtuales se animaron a enunciar que esta nueva apariencia la hacía parecida a la cantante Ángela Torres. “Son hermanas con Ángela ahora”; “Pensé que era Angelita”; “Empezó siendo La Joaqui y terminó siendo Angela torres jajaja que parecidas”; y “Esta más Ángela Torres que la mismísima Ángela Torres”, fueron algunos de los divertidos paralelismos que le realizaron.

Cabe destacar que, La Joaqui eligió nuevamente a su estilista de cabecera, quien conoce como nadie el estado de las fibras capilares y los tonos que más la favorecen. Así, la exconcursante del reality culinario demostró que su imagen sigue siendo una extensión de su identidad creativa, marcando el pulso de las tendencias y consolidando un estilo propio que no deja de reinventarse.

NB